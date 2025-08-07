Прямо сейчас:
88-летнюю жительницу Симферополя регулярно обворовывал таксист. В чужих машинах теперь спать она не будет
источник иллюстративного фото: пресс-служба МВД России в Крыму

07.08.2025

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району обратилась 88-летняя пенсионерка с заявлением о хищении денежных средств с ее банковского счета.

Женщина рассказала, что в течение трех месяцев регулярно пользовалась услугами одного и того же таксиста. Именно этот водитель злоупотребил ее доверием и использовал возможность, находясь рядом с ней, чтобы запомнить PIN-код, когда она совершала банковские операции. Установлено, что злоумышленник осуществляя перевозку потерпевшей на далекие расстояния, дожидался пока она заснет в дороге, после чего неоднократно осуществлял переводы денег через мобильное приложение на свой счет, похитив в общей сложности 200 тысяч рублей. Когда пенсионерка заметила исчезновение денег и попыталась обратиться к водителю, тот обещал вернуть средства, но вместо этого начал оказывать давление на нее, прося не сообщать о случившемся в правоохранительные органы. Однако обещания так и остались невыполненными, и пострадавшей пришлось обратиться в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан 42-летний местный житель. Подозреваемый возместил ущерб в полном объеме, — озвучили детали в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража).

Полиция Крыма призывает граждан к бдительности!

Эти простые правила могут значительно снизить риск стать жертвой мошенников и сохранить ваши финансы в безопасности:

  • никогда не показывайте посторонним людям ваш PIN-код или другую конфиденциальную информацию;
  • регулярно проверяйте состояние своего банковского счета и незамедлительно обращайтесь в банк или полицию при обнаружении подозрительных операций.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

