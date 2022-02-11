889 коек для лечения пациентов с инфекцией — «ковидный фонд» Севастополя

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 74 человека. Выписаны 78 пациентов. На данный момент в больницах находятся 768 пациентов, из них 603 – с подтвержденным COVID-19 Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 889 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

По состоянию на утро 11 февраля в городе зарегистрированы 580 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 7 человек в возрасте от 58 до 92 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 63 251 человек. В настоящий момент выздоровели 52 844 человека, 2014 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 11 февраля сделали прививку от коронавируса 299 892 человека. Второй этап вакцинации прошли 286 091 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 11 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.