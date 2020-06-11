89% россиян считают себя патриотами. А Крым наш!

Патриотами себя считают более или менее уверенно 89% россиян. Таков результат опроса ВЦИОМ, проведенного перед празднованием Дня России. 6 июня социологи опросили по телефону 1600 человек.

Из предложенных определений патриотизма 47% опрошенных выбрали вариант «любить свою страну», 44% — «работать и действовать во благо России«.

Еще 34% респондентов считают, что быть патриотом — значит, стремиться «к изменению положения дел для достойного будущего своей страны», 32% — защищать свою страну от любых нападок, а еще 29% — «говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была».

В топ-5 событий за последние 10-15 лет, которыми россияне гордятся, вошли: присоединение Крыма (16%), проведение Олимпиады и олимпийские победы (10%), развитие армии, военной промышленности и вклад в защиту и безопасность государства (9%), внешняя политика и помощь Сирии (5%) и Чемпионат мира по футболу (5%). В 2013 г. топ-5 событий, которыми гордились россияне, были: Олимпиада в Сочи, победы наших спортсменов, рост авторитета страны, подъем экономики и мирная обстановка в стране. Только один из десяти наших соотечественников считает, что за последние 10-15 лет не произошло никаких событий, которыми могла бы гордиться наша страна (9%).

К значимым успехам, которых достигла Россия за последние 10-15 лет, россияне относят присоединение Крыма (7%), развитие армии и военной промышленности (6%), спортивные достижения и развитие спорта (3%), прошедшую в Сочи Олимпиаду (3%), развитие с/х промышленности (3%) и космической сферы (3%). В 2013 г. наши соотечественники относили к значимым успехам страны достижения в науке (5%), победы наших спортсменов (4%) и подъем уровня жизни (4%).

Среди ныне живущих россиян наша страна может гордиться Владимиром Путиным (13%), Сергеем Шойгу (6%), Сергеем Лавровым (3%), а также спортсменами (3%), врачами и медработниками (3%), ветеранами и героями войны, тружениками тыла (3%), учеными и деятелями науки (3%).