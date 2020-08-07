9 августа в Севастополе — три главных спортивных события 2020 года

В Севастополе сразу три главных спортивных события 2020 года — День физкультурника, Всероссийский олимпийский день и фестиваль «Спорт фест» — состоятся в парке имени Анны Ахматовой. Все мероприятия запланированы на 9 августа.
В течение дня на территории парка будут работать точка-станция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), «Мобильный скалодром», «Слэк-лайн». А в завершение праздничной программы для гостей фестиваля выступит группа «Бомбей» и прогремит фейерверк. Приглашаем жителей и гостей города 9 августа с 8:00 до 22:00 в парк им. Анны Ахматовой. Вход свободный! — отмечают в пресс-службе ГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя«.
Программа «День физкультурника»
Время
Мероприятие
Место проведения
18:00-18:30
торжественное закрытие и награждение победителей и призёров Спартакиады трудящихся города Севастополя
мобильный сценический комплекс, центральная площадка Парка
20:00-20:30
торжественное собрание с участием ветеранов спорта, работников отрасли физической культуры и спорта
мобильный сценический комплекс, центральная площадка Парка
18:30-20:30
Всероссийские массовые соревнования «Оздоровительный спорт — в каждую семью» в городе Севастополе
Программа спортивного фестиваля «Спорт фест»
Время
Мероприятие
Место проведения
08:00-09:00
зарядка, урок для начальной подготовки акробатов, показательные выступления, мастер-класс, семейная акробатика
презентация РОО «Федерация парусного спорта Севастополя»
площадка перед входом на территорию пляжа «Солнечный»
09:00-10:00
17:00-20:00
соревнования по пляжным видам спорта (пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжное регби, пляжный флаг-футбол)
спортивные площадки для пляжных видов спорта Парка
09:00-12:00
17:00-20:00
анимационно-спортивная программа для детей
детская игровая площадка Парка
09:00-12:00
17:00-20:00
точка-станция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
с левой стороны центральной площадки Парка
09:00-12:00
17:00-20:00
акция «Научись плавать» (обучение плаванию групповые и индивидуальные занятия) для всех желающих
пляж Парка (детская зона)
09:00-12:00
17:00-20:00
Точка-станция Киберспорта, презентация турниров по компьютерному спорту «Кубок губернатора города Севастополя» и «Кубок трёх столиц»
центральная площадка Парка
09:00-12:00
17:00-20:00
мастер-классы, индивидуальные занятия по баскетболу
площадка рядом с теннисным кортом
09:00-12:00
интерактивная презентация, мастер-классы по футболу и хоккею
центральная площадка Парка
9:00-13:00
открытая тренировка, мастер-классы по ушу (тайцзицюань, саньда)
мобильный сценический комплекс, центральная площадка Парка
открытые групповые занятия и мастер-классы по тхэквондо МФТ
10:00-13:00
15:00-18:00
мастер-классы и открытые групповые занятия по акробатическому рок-н-роллу, брейкингу и танцевальному спорту
амфитеатр Парка
10:00-19:00
открытые групповые занятия по фитнесу, презентации, конкурсы, лекторий
территория Парка
10:00-20:00
презентации спортивных учреждений Управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя
палатки-шатры с правой стороны центральной площадки Парка
10:00-13:00
открытая тренировка и мастер-классы по тхэквондо, капоэйре и Комбатан Арнис
аллея возле детской игровой площадки с правой стороны
17:00-20:00
показательные выступления, мастер-классы, открытые групповые занятия по капоэйра
13:00-15:00
соревнования по спортивному метанию ножа для всех желающих
теннисный корт
18:00-20:00
мастер-классы по велоспорту, показательные выступления спортивной секций (дисциплина bmx) ГБОУ ДО «ГЦССПС»
площадка на развилке между центральной аллеей и центральной площадкой Парка
19:00-20:00
показательные выступления спортивного отделения «Армрестлинг» ГБУ города Севастополя «Спортивная школа № 5»
18:00-19:00
показательные выступления спортивных отделений ГБУ города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 2», ГБУ города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу», ГБУ города Севастополя «Спортивная школа № 6», ГБУ города Севастополя «Спортивная школа № 7», ГБУ города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 8» и Федерации армейского рукопашного боя
мобильный сценический комплекс, центральная площадка Парка
19:30-20:00
показательные выступления спортивных отделений ГБУ города Севастополя «Спортивная школа № 5»,ГБУ города Севастополя «Спортивная школа № 6», ГБУ города Севастополя «Спортивная школа № 7», ГБУ города Севастополя «Спортивная школа олимпийского резерва № 8», организаций и региональных спортивных федераций города Севастополя
мобильный сценический комплекс, центральная площадка Парка
20:30-21:30
концертная программа, выступление музыкальных групп
мобильный сценический комплекс, центральная площадка Парка
21:30-21:45
праздничный фейерверк
центральная площадка Парка
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