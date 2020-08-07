9 августа в Севастополе — три главных спортивных события 2020 года

В Севастополе сразу три главных спортивных события 2020 года — День физкультурника, Всероссийский олимпийский день и фестиваль «Спорт фест» — состоятся в парке имени Анны Ахматовой. Все мероприятия запланированы на 9 августа.

В течение дня на территории парка будут работать точка-станция Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО), «Мобильный скалодром», «Слэк-лайн». А в завершение праздничной программы для гостей фестиваля выступит группа «Бомбей» и прогремит фейерверк. Приглашаем жителей и гостей города 9 августа с 8:00 до 22:00 в парк им. Анны Ахматовой. Вход свободный! — отмечают в пресс-службе ГАУ « Центр спортивной подготовки сборных команд Севастополя «.