9 декабря Севастополь отмечает День Героев Отечества

В День Героев Отечества благодарят Героев России, Советского Союза, кавалеров орденов Славы и Святого Георгия.

Для меня это праздник, который описывает историю — то, что было, когда мы защищали нашу страну в Великую Отечественную войну, и сегодня. Это олицетворение прошлого в будущем. Для нас это геройские поступки, на которых мы росли. Своим примером показываем сейчас, что мы — достойное поколение, которое воспиталось на их подвигах, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя участника СВО и участник программы «Севастополь — город Героев» Дмитрия Скрипаченко.

В честь защитников вице-губернаторы, депутаты, ветераны, участники программы «Севастополь — город Героев» и общественники возложили цветы к вечному огню у Мемориала героической обороны Севастополя.

Народ, который не помнит своей истории, не имеет будущего. Мы обязаны продолжать эстафету поколений, чтобы Севастополь и дальше оставался Городом-Героем не только по званию, но и по духу. Сегодня наставники в рамках программы «Севастополь — город Героев» помогают нам вернуться к мирной жизни, обрести новые знания и занять достойное место в развитии родного города. Мы готовы передать этот исторический и патриотический заряд следующим поколениям, — поделился участник СВО и участник программы «Севастополь — город Героев» Сергей Хабаров.

В честь праздника городские учреждения культуры подготовили множество мероприятий. В культурных центрах, клубах, дворцах и домах культуры, в том числе в отдаленных районах, пройдут выставки, познавательные программы и концерты. МКЦ «Бухта Казачья» покажет документально-биографический фильм о Герое России Никите Григорьевиче Мечтанове. Вечером во Дворце культуры рыбаков состоится большой праздничный концерт с выступлением ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

Кинотеатры «Москва» и «Победа» приглашают на бесплатные показы военных фильмов — шедевров советского кинематографа, а городские библиотеки проведут уроки мужества и патриотические часы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя