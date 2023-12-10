9 декабря в Севастополе почтили память Героев Отечества

В субботу, 9 декабря в Севастополе, как и во всей стране, отметили День Героев Отечества.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов, Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов, командующий Черноморским флотом Виктор Соколов, главный федеральный инспектор по Севастополю Александр Акулов и спикер Законодательного собрания Владимир Немцев возложили цветы к мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Мы чтим наших Героев. И всегда будем помнить их подвиги! Но не все герои носят ордена и медали. В этот день я хочу сказать спасибо еще и всем героям, которые находятся рядом с нами. Ведь те, кто сегодня на передовой отважно сражаются с врагом — наши герои. И врачи, спасающие жизни бойцов, — наши герои. И семьи, что поддерживают и ждут своих бойцов — наши герои. И те, кто работает в тылу, помогает фронту, собирая гуманитарную помощь — наши герои, — сказал губернатор Михаил Развожаев.

День Героев Отечества — памятная дата в России, приуроченная к дню почитания святого великомученика Георгия Победоносца. Именно к этому дню в 1769 году императрица Екатерина II Великая учредила Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Высшую военную награду вручали тем, кто проявил в боях особую доблесть.

В новейшей истории страны, в 2007 году, традицию чествования героев возродил Президент России Владимир Путин. В этот день чествуют Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Сейчас, в период проведения специальной военной операции День Героев Отечества стал особым днём для страны.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.