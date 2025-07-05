9 и 10 июля на центральном холме в Севастополе введут ограничения движения

На улице Алексакиса временные ограничения движения всех транспортных средств будут действовать два дня с 08:00 до 18:00. На это время движение по улице Терещенко будет двусторонним. При необходимости, подрядная организация обеспечит выезд для местных жителей и по улице Алексакиса.

Кроме того, 9 июля частично ограничат движение на улице Советская — от дома № 50 до дома № 55 — с 09:00 до 14:00.

Для тех, кто планирует заехать на центральный холм с площади Ушакова – повесят знак «тупик». Напоминаем, что улица Советская с односторонним движением.

Ограничения вводят для проведения геодезических работ по предстоящему капитальному ремонту подпорной стены вдоль школы № 3. Департамент транспорта призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя