9 июля в Симферополе был зафиксирован абсолютный максимум летней температуры: + 38,4 С

Вчерашний день в Крыму выдался знойным и рекордным. Это на Ай-Петри приятная прохлада – + 18 С. А вот в Симферополе средняя суточная температура воздуха составила 30,1°, что на 10 градусов выше средней многолетней. Мало того, именно в Симферополе 9 июля был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха на 1,8 градуса (38,4 С), чем в 2002 г. (36,6 С).

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие двое суток (11-12 июля) Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.

Мало того, по прогнозам синоптиков, аномальная жара продержится ещё 10 дней.

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