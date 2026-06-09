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Ты Венера, я Юпитер: 9 июня две яркие планеты максимально сблизятся на вечернем небе
Фото: Юлия Пыхалова, источник - Комсомольская правда Крым

9 июня две яркие планеты максимально сблизятся на вечернем небе

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:26 09.06.2026

Вечером 9 июня 2026 года жители всей России смогут наблюдать редкое сближение двух самых ярких планет — Венеры и Юпитера. Видимое расстояние между ними составит около 1,6 градуса, то есть в бинокль они поместятся в одно поле зрения.

Лучшее время для наблюдений — с 22:00 до 23:00. Чем более открыт западный горизонт, тем дольше планеты будут видны.

Если у вас есть возможность посмотреть на планеты в телескоп, не упускайте ее. Венера будет видна как яркое пятно, неполный диск без деталей. А на диске Юпитера будут видны полосы — ряды облаков в его атмосфере. Также можно разглядеть яркие спутники Юпитера, — рассказал «АиФ-Иркутск» председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

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Такие встречи планет происходят примерно раз в год и три месяца. Следующая, 26 августа 2027 года, будет практически не наблюдаема — Венера окажется слишком близко к Солнцу. А вот 10 ноября 2028 года условия для наблюдений будут лучше, но планеты встретятся уже на утреннем небе.

источник: Комсомольская правда Крым

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