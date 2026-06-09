9 июня: все поезда из Крыма отправляются по расписанию

9 июня все поезда из Крыма планируются к отправлению с начальных станций маршрута и следуют по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».
Все поезда в Крым будут идти до обычных конечных станций. Однако часть составов «Таврии» из Крыма задерживается – до 6,5 часов.
По состоянию на 10:00 с опозданием следуют:
- №068 Симферополь – Москва (+1 час);
- №174 Евпатория – Москва (+3 часа);
- №092 Севастополь – Москва (+6,5 часа);
- №194 Севастополь – Челябинск (+1 час).
Напомним, график движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА.
Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи силы ПВО ликвидировали 140 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.
В ночь на 8 июня в результате удара вражеского беспилотного летательного аппарата по тепловозу пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Москва – Симферополь, погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранения различной степени тяжести. Пассажиры поезда не пострадали.
источник: Московский комсомолец Крым
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