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фото: pikist.com

9 из 10 крымчан поддерживают запрет на рекламные звонки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:27 06.05.2024

Минцифры занимается разработкой законопроекта, запрещающего рекламные звонки. Ответственность за нарушение запрета пока обсуждается, но уже сейчас можно сделать вывод о том, что данная мера востребована обществом: большинство горожан поддерживает инициативу ведомства. В опросе сервиса SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Большинство крымчан (91%) выразили горячую поддержку инициативы Минцифры. Активнее за продвижение подобного запрета выступают респонденты старше 45 лет (92%). Уровень поддержки проекта растет с увеличением размера дохода: 84% среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей в месяц, и 93% среди горожан с зарплатой от 100 тысяч рублей, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Среди тех, кто против запрета рекламных прозвонов, в основном менеджеры по продажам и работе с клиентами, торговые представители, операторы кол-центров и маркетологи. Однако стоит отметить, что общая доля противников составляет всего 8% от числа опрошенных.

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