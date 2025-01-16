9 из 10 жителей Крыма довольны подарками, полученными на Новый год

Большинству жителей Крыма понравились новогодние подарки. В опросе сервиса Superjob приняли участие экономически активные горожане, получившие подарки на Новый год.

По словам 90% жителей Крыма, им понравились новогодние подарки: 57% однозначно довольны, еще каждый третий скорее доволен. 10% не повезло в этот праздник: 6% совершенно недовольны подарками, еще 4% скорее недовольны. Мужчины радовались подаркам чаще женщин. Судя по комментариям, представителям сильного пола больше всего понравилось такие подарки как смартфоны, компьютерные аксессуары, техника для ремонта, мангалы, а также когда дарили деньги. Женщинам — сертификаты на отдых и в салоны красоты, качественная парфюмерия и косметика, предметы гардероба и одежда для спорта. В списке неудачных новогодних подарков — сувениры, дешевая парфюмерия и шампуни, недорогие сладости, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Однозначно довольных подарками среди жителей Крыма моложе 35 лет больше, чем среди тех, кто старше. Среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей, совершенно удовлетворенных подарками немного (36%), скорее удовлетворенных — значительно больше (59%). А вот среди жителей Крыма, зарабатывающих от 100 тысяч рублей в месяц, в той или иной степени довольных подарками меньше всего.

От неудачных подарков жители Крыма не спешат избавляться сразу: 48% оставят их себе в надежде, что когда-нибудь они пригодятся. 12% передарят ненужные вещи. 9% отдадут нуждающимся. По 2% выбросят или вернут дарителю. 1% планирует продать.

Возможность вернуть ненужные подарки в магазин нравится 44% опрошенных.

Время проведения: 9-13 января 2025 года

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