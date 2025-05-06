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9 из 10 жителей Крыма точно не будут брать кредит на летний отпуск
фото: pikist.com

9 из 10 жителей Крыма точно не будут брать кредит на летний отпуск

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:43 06.05.2025

В опросе сервиса SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

67% работающих планируют уйти в отпуск летом: 15% будут отдыхать дома, 15% отправятся на дачу или в деревню, 28% поедут по России, а 9% — за рубеж.

Женщины чаще выбирают путешествия по России и за границу: 29% жительниц Крыма планируют поездку по стране и 10% — за рубеж, среди мужчин — 26 и 9% соответственно. Жители Крыма в возрасте от 35 до 45 лет чаще остальных планируют поездки по России (34%), те, кто старше 45 лет, — отдых на даче (18%). Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто выбирает зарубежный отдых (11%).

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Число желающих взять кредит на летний отпуск составляет 2%. В этом году молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, планирует это сделать (7%). 9 из 10 точно не будут брать кредит, считая это нерациональным: «Кредит на отпуск?! При нынешних ставках — это просто смешно!»

Время проведения: 11 — 30 апреля 2025 года

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