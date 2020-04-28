9 мая парады в стране будут. Авиационные

В небе над Крымским полуостровом — в Севастополе и Керчи.

Авиационные парады пройдут в России в День Победы, 9 мая. Также вечером в центрах городов обязательно будут салюты. Об этом сообщил Президент РФ Владимир Путин.

Соблюдая требования безопасности, режима самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник — День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это, — заявил Глава государства. — 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника — современные боевые самолеты и вертолеты — а вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.

По словам Путина, «все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится».

Проведем и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка»​​​. Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и, прежде всего вдвойне, для наших ветеранов, — подчеркнул Президент.

В пресс-службе Южного военного округа уточнили: в Крыму авиапарады состоятся в небе над Севастополем и Керчью.

Демонстрационные пролеты авиации будут проведены 9 мая 2020 года в 10 часов утра по местному времени, — процитировали в пресс-службе слова командующего ЮВО Александра Дворникова.

В авиапарадах примут участие истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолеты Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ка-27 и Ми-8.