9 марта посетить Карадагский заповедник можно по единому льготному билету

9 марта Карадагский заповедник приглашает посетить экотропу и программу «Люди и дельфины» по единой льготной цене для детей и взрослых. Как сообщает Туристический портал Крыма, акцию приурочили к Международному женскому дню и приготовили в честь этого другие сюрпризы, один из них – поздравление от дельфинов.

Праздничные мероприятия на Кара-Даге начнутся 9 марта, сообщают в дирекции заповедника. Тех, кто придут в 11:00 на научно-демонстрационную программу «Люди и дельфины» в центре изучения и адаптации млекопитающих, поздравят с Международным женским днём карадагские дельфины Яша и Яна. Они же проведут два лотерейных розыгрыша. Дельфины будут вытаскивать колечки с номерами, а зрители будут сверять их с цифрами, которые указаны на их входных билетах. Победители получат живописные полотна, написанные лично Яшей.

В этот же день, но уже в 12:00 стартует знаменитый пешеходный маршрут по экоторопе «Большой Кара-Даг». В честь праздника стоимость билета будет ниже обычного – 500 руб. для детей и взрослых. Участникам прогулки откроются завораживающие виды с высоты птичьего полёта и тропы с крымскими первоцветами.

Ещё одна плановая экскурсия без предварительной записи, но уже по стандартной стоимости состоится 10 марта в 12:00. Прогулка для детей до 7 лет бесплатная.

В заповеднике предупреждают: переход требует физических усилий, поэтому не рекомендуется людям с лишним весом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, беременным женщинам, женщинам с грудными детьми и детям в возрасте до 5 лет.

Отправляясь на маршрут, следует надеть спортивную обувь и головной убор, а также взять с собой питьевую воду.

Записаться на экскурсию можно здесь. Билеты продаются в кассах (только наличный расчёт) по адресу: г. Феодосия, пгт. Курортное, ул. Науки, 24.