 9 мая спасатели установили красные знамена Победы на четырех вершинах крымских гор

Флаги установлены на вершинах Ай-Петри, Ак-Кая, Саблу-Кая и Куш-Кая.

На горе Ай-Петри в 10 раз спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в полной альпинисткой экипировке поднялись на так называемые «зубцы» и установили там Знамя Победы.

Эта акция проводится ежегодно независимо от погодных условий, с соблюдением всех мер предосторожности. Начали ее много лет назад сотрудники Контрольно-спасательной службы Крыма. Они на протяжении более 40 лет 9 мая, ровно в 10:00, водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1234 метра. После присоединения Крыма к России эту традицию продолжили спасатели «КРЫМ-СПАС», которые по сегодняшний день с честью несут Знамя на вершину.

Спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совершили подъем на вершину Ак-Кая (Белая скала) в Белогорском районе. На высоте 325 метров над уровнем моря сегодня развевается красный стяг Победы.

В то же время, личный состав Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения поднялся на скалу Саблу-Кая и водрузил там знамя Победы, почтив минутой молчания павших защитников Родины.

Спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» накануне Дня Победы поднялись на вершину Куш – Кая (Бабуган-Яйла) и на высоте 1339 м над уровнем моря установили красное Знамя Победы.