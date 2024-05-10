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9 мая спасатели установили красные знамена Победы на четырех вершинах крымских гор

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:42 10.05.2024

Флаги установлены на вершинах Ай-Петри, Ак-Кая, Саблу-Кая и Куш-Кая.

На горе Ай-Петри в 10 раз спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в полной альпинисткой экипировке  поднялись на так называемые «зубцы» и установили там Знамя Победы.

 9 мая спасатели установили красные знамена Победы на четырех вершинах крымских гор

Эта акция проводится ежегодно независимо от погодных условий, с соблюдением всех мер предосторожности. Начали ее много лет назад сотрудники Контрольно-спасательной службы Крыма. Они на протяжении более 40 лет 9 мая, ровно в 10:00, водружали копию штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на высоте 1234 метра. После присоединения Крыма к России эту традицию продолжили спасатели «КРЫМ-СПАС», которые по сегодняшний день с честью несут  Знамя на вершину.

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 9 мая спасатели установили красные знамена Победы на четырех вершинах крымских гор

Спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» совершили подъем на вершину Ак-Кая (Белая скала) в Белогорском районе.  На высоте 325 метров над уровнем моря сегодня развевается красный стяг Победы.

 9 мая спасатели установили красные знамена Победы на четырех вершинах крымских гор

В то же время, личный состав Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» при помощи альпинистского снаряжения поднялся на скалу Саблу-Кая и водрузил там знамя Победы, почтив минутой молчания павших защитников Родины.

 9 мая спасатели установили красные знамена Победы на четырех вершинах крымских гор

Спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» накануне Дня Победы поднялись на вершину Куш – Кая  (Бабуган-Яйла) и на высоте 1339 м над уровнем моря установили красное Знамя Победы.

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