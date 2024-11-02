9 ноября стартует первый этап Общероссийского проекта «Городская среда будущего. Проект созидания»

Общероссийский проект «Городская среда будущего. Практики созидания» — программа “Практики созидания: как стать автором своей жизни и соавтором современного мира” — для молодых людей (от 12 до 25 лет), педагогов и родителей.

Программа создана при участии ведущих экспертов страны из РАНХиГС, МГУ, НИУ ВШЭ, МШУ СКОЛКОВО, АСИ, ДОМ.РФ, Российской академии естественных наук и экспертного сообщества «Живые города». Методическую поддержку обеспечивает Школа Навигаторов – центр подготовки специалистов по сопровождению образовательных стратегий.

Цели проекта

Цель в 2024 году – вдохновить и поддержать тысячи молодых горожан, их педагогов и родителей в обретении знаний и навыков для успешной счастливой созидательной жизни и совместного участия в развитии своего города.

Цель на 2025-2030 годы — поддержать системное развитие 1000 городов через обучение и сопровождение городских администраций, команд городского развития и всех горожан в реализации проектов развития городской среды.

Программа идет онлайн по 2 направлениям: для молодежи (12–25 лет) и взрослых (педагогов и родителей) и состоит из семинаров с известными экспертами, практических занятий (тренингов), самостоятельной работы и поддерживающих встреч с кураторами – специалистами в области самоопределения, профессиональной навигации и городских проектов. Результаты опросов, проводимых перед началом занятий, будут влиять на содержание семинаров и тренингов.

Курс длится 6 недель и состоит из 3 модулей: «Гибкость», «Устойчивость», «Проактивность» и практического блока «Городские проекты». Для участия в семинарах достаточно пройти регистрацию по ссылке. Для участия в тренингах также необходимо ответить на 4 вопроса.

Старт 9 ноября 2024 года. Участие бесплатное.

Лика Чекалова, академический директор программы «Практики созидания”:

При разработке программы мы задались вопросом, что требуется для того, чтобы быть автором своей жизни и соавтором нашей общей жизни в современном мире? Выделили ключевые навыки и сделали модуль про каждый из них. Например, «Проактивность»: на личном уровне это заключается в способности вести себя по жизни в гармонии со своими ценностями, осознанно выбирать и действовать во имя того, что важно, а на глобальном — в способности ориентироваться в современном мире, видеть его возможности и запросы, конструировать образы желаемого будущего и интегрировать себя в деятельность по их реализации.

Каждый участник программы сможет воспользоваться обширной библиотекой, где будут собраны рекомендованные экспертами статьи и видеоматериалы по основным темам курса. Также будет доступен сборник дополнительных практик, которые помогут участникам определиться с направлением развития. Эта библиотека станет не только источником знаний, но и пространством для творчества и реализации проектов, направленных на улучшение городской среды и повышение качества жизни горожан.

По результатам активного участия городов в программе, до 20.12.24 года определятся 10 городов-финалистов, которые в 2025 году безвозмездно получат экспертную, образовательную и методологическую поддержку от ведущих экспертов страны для развития своего города и формирования успешного городского сообщества созидателей и лидеров городских проектов.

«Каждый город способен создать привлекательную городскую среду для жителей, инвесторов, туристов и молодых талантов. Часто это делается в сложных условиях, когда не хватает кадров и активных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного города. Но ресурсы для развития городской среды есть, важно лишь найти их. Как это сделать? Какие проекты сделают наши города ещё лучше? Эти вопросы станут центральными в проекте «Городская среда будущего. Практики созидания».

Справка:

С 2014 года эксперты сообщества «Живые города» стояли у истоков формирования комплексного подхода к развитию городов России. Они активно участвовали в реализации ключевых общероссийских проектов в области городского развития, таких как национальный проект «Формирование комфортной городской среды», федеральная программа комплексного развития 319 моногородов и национальный проект по развитию креативной экономики. За 10 лет эксперты сообщества «Живые города» провели сотни масштабных событий, городских проектов и образовательных программ с участниками из 587 городов и 43 стран.

В попечительский совет «Живых городов» входят авторитетные руководители: Андрей Шаронов, генеральный директор Национального ESG Альянса и президент Московской школы управления «Сколково» в 2016–2021 годах; Софья Троценко, основатель ЦСИ «Винзавод» и первый председатель Экспертного совета Агентства креативных индустрий при Правительстве Москвы; Валерий Фадеев, советник Президента РФ; Андрей Максимов, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре, а также другие признанные лидеры в области развития общества и территорий.

Ссылка на регистрацию: https://forbetter.space/

Просмотры: 9