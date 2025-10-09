9 октября: актуальная информация о наличии топлива на АЗС Крыма

На сегодняшний день свободная реализация топлива осуществляется на 71 автозаправочной станции Республики Крым.
На 7 АЗС запас топлива ограничен — его хватит ориентировочно до 11:00. Для обеспечения бесперебойной работы предусмотрены дублирующие станции.
Актуальный перечень адресов АЗС обновляется ежедневно в утренние часы и доступен на официальных ресурсах.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
С тегами: топливо в Крыму