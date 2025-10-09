Прямо сейчас:
9 октября: актуальная информация о наличии топлива на АЗС Крыма
фото: pikist.com

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 09.10.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк информирует жителей и гостей полуострова о наличии топлива на автозаправочных станциях Республики Крым по состоянию на 9 октября 2025 года.

На сегодняшний день свободная реализация топлива осуществляется на 71 автозаправочной станции Республики Крым.

На 7 АЗС запас топлива ограничен — его хватит ориентировочно до 11:00. Для обеспечения бесперебойной работы предусмотрены дублирующие станции.

Актуальный перечень адресов АЗС обновляется ежедневно в утренние часы и доступен на официальных ресурсах.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Просмотры: 8

