9 октября: актуальная информация о наличии топлива на АЗС Крыма

На 7 АЗС запас топлива ограничен — его хватит ориентировочно до 11:00. Для обеспечения бесперебойной работы предусмотрены дублирующие станции. Актуальный перечень адресов АЗС обновляется ежедневно в утренние часы и доступен на официальных ресурсах.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.