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90-е не так и далеко... В Крыму задержали соучастника убийств двух бизнесменов
фото: © ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

90-е не так и далеко… В Крыму задержали соучастника убийств двух бизнесменов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:03 18.02.2025

В Крыму арестован 55-летний житель Сакского района, обвиняемый в соучастии в убийствах двух предпринимателей в 1993 и 1994 годах. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.

По данным СК, обвиняемый был членом организованной преступной группы. В декабре 1993 года бандиты в селе Червоное Сакского района убили молодого предпринимателя из Санкт-Петербурга, похитили у него 12 тысяч долларов, а тело спрятали в колодце.

В мае 1994 года члены ОПГ на территории промзоны в городе Саки расстреляли другого предпринимателя и двоих его приближенных.

Четверо преступников уже понесли наказание. Двоих из них суд приговорил к высшей мере наказания, еще двое получили 11 и 10 лет колонии. Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания. Длительное время он скрывался.

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Управление по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из прокуратуры Крыма возобновили расследование дела и установили местонахождение пятого члена группы.

Следователи выяснили, что мужчина приобретал для своих подельников огнестрельное оружие, а также готовил инвентарь для сокрытия следов преступления – лопаты, топор, канистру с бензином.

По данным прокуратуры Крыма, суд заключил задержанного под стражу.

источник: РИА Новости Крым

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