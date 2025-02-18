90-е не так и далеко... В Крыму задержали соучастника убийств двух бизнесменов

По данным СК, обвиняемый был членом организованной преступной группы. В декабре 1993 года бандиты в селе Червоное Сакского района убили молодого предпринимателя из Санкт-Петербурга, похитили у него 12 тысяч долларов, а тело спрятали в колодце.

В мае 1994 года члены ОПГ на территории промзоны в городе Саки расстреляли другого предпринимателя и двоих его приближенных.

Четверо преступников уже понесли наказание. Двоих из них суд приговорил к высшей мере наказания, еще двое получили 11 и 10 лет колонии. Одному из участников группировки в 1994 году удалось избежать наказания. Длительное время он скрывался.

Управление по расследованию особо важных дел во взаимодействии с коллегами из прокуратуры Крыма возобновили расследование дела и установили местонахождение пятого члена группы.

Следователи выяснили, что мужчина приобретал для своих подельников огнестрельное оружие, а также готовил инвентарь для сокрытия следов преступления – лопаты, топор, канистру с бензином.

По данным прокуратуры Крыма, суд заключил задержанного под стражу.

источник: РИА Новости Крым