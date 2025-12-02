Прямо сейчас:
90% крымчан считают, что ужесточение мер в сфере трудовой миграции - это хорошо

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 15:41 02.12.2025

Такие итоги прошлого всероссийского опроса Народного фронта, участие в котором принимали и жители Крыма.

Только 9% принявших участие в опросе крымчан видят позитивный вклад от трудовой миграции в экономику страны, 56% не видят его вообще. При этом, 71% крымчан самыми предпочтительными трудовыми мигрантами считают жителей Белоруссии, 28% — Северной Кореи, представителей остальных стран намного меньше.

90% участников опроса из Крыма поддерживают запрет для мигрантов на работу в отдельных сферах, из которых чаще всего называется сферы образования, здравоохранения и транспорта. Срез по Крыму очень близок к средним показателям по стране. Данные мониторингов ложатся в доклады Народного фронта федеральным властям.

Сейчас Народный фронт продолжает мониторинг сферы занятости населения в нашей стране и реализует новый опрос «Кадры: реальность сегодняшнего дня». Жителей Крыма снова призывают присоединиться к опросу, это поможет выявить реальные проблемы работников и работодателей, а также повлиять на развитие национальных проектов. Опрос —  https://nk.onf.ru/surveys/RT.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

