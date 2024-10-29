91,8% крымских СНТ полностью завершили процессы оформления правоустанавливающих документов

Речь идет об утверждении проектов межевания территорий, что позволяет членам СНТ приобрести используемые земельные участки бесплатно в собственность.

По результатам административного обследования земель и комплексному анализу документов СНТ, на территории республики по состоянию на начало октября органами местного самоуправления учтено 721 СНТ. В целом, за период с 2019 по 2024 гг. в пользование садоводческим некоммерческим объединениям предоставлено свыше 20 тысяч земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым. В текущем году, по состоянию на 01 октября 2024, предоставлено свыше 4 тысяч земельных участков для ведения садоводства, – отметила зампред.