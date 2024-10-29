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91,8% крымских СНТ полностью завершили процессы оформления правоустанавливающих документов
фото: pikist.com

91,8% крымских СНТ полностью завершили процессы оформления правоустанавливающих документов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:58 29.10.2024

По состоянию на конец сентября 2024 года 91,8% СНТ полностью завершили процессы оформления правоустанавливающих документов. О ходе оформления прав на земельные участки участниками СНТ рассказала заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

Речь идет об утверждении проектов межевания территорий, что позволяет членам СНТ приобрести используемые земельные участки бесплатно в собственность.

По результатам административного обследования земель и комплексному анализу документов СНТ, на территории республики по состоянию на начало октября органами местного самоуправления учтено 721 СНТ. В целом, за период с 2019 по 2024 гг. в пользование садоводческим некоммерческим объединениям предоставлено свыше 20 тысяч земельных участков, находящихся в собственности Республики Крым. В текущем году, по состоянию на 01 октября 2024, предоставлено свыше 4 тысяч земельных участков для ведения садоводства, – отметила зампред.

источник: пресс-служба Правительства РК

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