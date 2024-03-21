92% россиян считают себя воспитанными людьми. А вы?

Мнением жителей страны о том, какие качества характеризуют вежливого человека, поделилось социологическое агентство «Вебер». Абсолютное большинство россиян считают себя воспитанными, при этом обратной позиции придерживаются только 4%.

Опрошенные составили портрет вежливого человека: он всегда вежлив и доброжелателен к собеседнику (62% ответов), уважает другие культуры, взгляды (53%), соблюдает правила этикета (32%), имеет грамотную русскую речь (30%). 15% указали, что это тот, кто никогда не опаздывает.

В этом исследовании мы хотели узнать, какие нормы разделяют россияне, какое поведение считается допустимым, а какое, наоборот, неприемлемым. Приятно осознавать, что грубое отношение, или попросту хамство, не является частью нашего менталитета – так считают 66% в России. А вот желание заступиться, помочь, позаботиться, примирить нарастающий конфликт как раз заложено в нормах социальной жизни, что и отразилось в ответах респондентов, – поделилась руководитель социологического агентства «Вебер», начальник управления социологии АНО «Диалог» Елена Удалова.

Посол «Форума классных руководителей», учитель немецкого языка гимназии №1 им. И.В. Курчатова из Симферополя Мария Коломиец считает, что культура вежливого общения формируется через множество малых ежедневных действий и примеров.

В школах уделяют большое внимание воспитанию, в том числе, чтобы дети росли гармоничными и развитыми личностями. Увеличению уровня вежливого общения в обществе способствует комплексный подход. Это и проведение программ, уроков по развитию навыков уважительного общения, и примеры со стороны взрослых, и стимулирование позитивного поведения через поощрение, – уточнила Мария Коломиец.

«Вебер» – совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.