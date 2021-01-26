96% крымчан считают: представители разных народов и религий живут в Крыму в согласии

Эксперты ГАУ РК «Медиацентр им. И. Гаспринского» провели социологический опрос среди населения относительно состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Крыму в 2020 году.

96% крымчан отметили, что межнациональные и межконфессиональные отношения в Республике Крым оцениваются как доброжелательные. Об этом стало известно в результате социологического опроса, который был проведен специалистами отдела мониторинга ГАУ РК «Медиацентр им. Исмаила Гаспринского» относительно состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Крым в 2020 году, — сообщили в пресс-службе Госкомнаца РК.

Исследование, говорят специалисты, проводилось также с целью определения степени готовности представителей разных национальностей к межэтническому взаимодействию, оценивания межэтнического климата и отношения к культурным ценностям других национальностей. В опросе приняли участие 300 крымчан – представителей разных национальностей и вероисповеданий.

По данным социологического исследования, 88% крымчан оценили межнациональные отношения бесконфликтные, а 98% респондентов рассказали, что уважают культурные и религиозные ценности народов, проживающих на полуострове.

Таким образом, в ходе социологического опроса 96% крымчан отметили, что межнациональные и межконфессиональные отношения являются доброжелательными и исключили вероятность возникновения конфликтных ситуаций на национальной и религиозной основе.

фото: пресс-службыа Госкомнаца Крыма