99,9% — новый Премьер-министр страны. Кто такой Михаил Мишустин

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства — после послания президента Федеральному собранию, где прозвучали предложения изменить Конституцию. На место Премьера Владимир Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина. Что о нем известно — в обзоре РБК .

Михаилу Мишустину 53 года, он родился в Москве и учился в Московском станкоинструментальном институте (сейчас это Московский государственный технологический университет «Станкин»). По специальности он инженер-системотехник. Большую часть 1990-х Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, занимавшемся привлечением информационных технологий в страну. В 1996 году он возглавил правление этой организации.

На госслужбу Мишустин пришел в 1998 году — в сферу налогообложения. Сначала он был помощником главы Государственной налоговой службы по информационным системам учета и контроля, затем — его заместителем. Аналогичная должность ему досталась и при преобразовании ведомства в Министерство по налогам и сборам, ее он занимал до 2004 года (за это время министерство сменило трех руководителей — Георгия Бооса, Александра Починка и Геннадия Букаева).

До 2006 года Мишустин руководил Роснедвижимостью (Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости), а после, до 2008-го — Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ; оба ведомства были упразднены в 2009 году). Работая с особыми экономическими зонами, Мишустин занимался внедрением системы «одного окна» для резидентов.

В конце 2000-х Мишустин занимался инвестиционным бизнесом: до 2010 года он был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером ГК UFG Asset Management, у истоков которой стоял его бывший начальник в Государственной налоговой службе Борис Федоров.

Мишустин интересуется спортом. В 2006 году он принял участие в показательном заплыве на открытии чемпионата России по плаванию в СК «Олимпийский». Политики и спортсмены соревновались в вольном стиле на дистанции 50 м. Другое хобби Мишустина — хоккей. Он выходит на лед сам, а также числится в набсовете клуба ЦСКА. Известен он и как болельщик.

Федеральную налоговую службу Мишустин возглавил в 2010 году — и был ее бессменным руководителем все это время. Он выступал за цифровизацию в сфере налогообложения, не поддерживал идею прогрессивной шкалы НДФЛ.

В 2011 году Мишустин вошел в тройку самых богатых российских чиновников с доходом 78,6 млн. руб.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства Владимир Путин предложил 15 января 2020 года. Госдума рассмотрит его кандидатуру 16 января.

Фото: РИА Новости.