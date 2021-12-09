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99% детей-сирот Ялты находятся в замещающих семьях
фото: pxhere.com

99% детей-сирот Ялты находятся в замещающих семьях

Опубликовал: КрымPRESS в Социальная сфера РК 19:23 09.12.2021

По информации начальника Управления по делам несовершеннолетних Николая Зиновьева, за 11 месяцев этого года на первичный учет поставлено 48 детей-сирот, подготовлено и направлено в Ялтинский городской суд 12 исковых заявлений о лишении (ограничении) родительских прав и взыскании алиментов с родителей, уклоняющихся от исполнения родительских обязанностей.

По состоянию на 1 декабря за 47 детьми-сиротами сохранено право пользования жилым помещением, проведено 106 проверок сохранности жилых помещений (47 проверок запланировано на март 2022 года), оказано 142 государственные услуги в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, подготовлено 35 заключений об определении места жительства для предоставления в суд, — цитирует  Отдел информационной политики Администрации города Ялта чиновника.

Кроме того, говорит специалист, по состоянию на 1 декабря на учете в Управлении состоит 213 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 169 (79%) — под опекой (попечительством); под предварительной опекой – 12 (6 %); в 14 приемных семьях – 29 (14 %); в государственных учреждениях – 3 (1 %).

При этом 99 % детей-сирот, состоящих на учете Управления, находятся в семьях (для сравнения: в 2020 году – 97 %, в 2019 – 93%, в 2018 – 93%),

В следующем году данное направление работы будет также являться приоритетным для Управления, — отмечает Николай Зиновьев.

99% детей-сирот Ялты находятся в замещающих семьях

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