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Фото: pxhere.com

А бархатный сезон продолжается… Погода в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 17:15 07.10.2020

В четверг в Крыму сохранится теплая солнечная погода.

Юго-восточный ветер 7-12 м/с, в центральных и южных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 20°; днем 24…29°, в горах 16…21°. 9 октября в связи с прохождением фронтальных разделов днем вероятны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

А бархатный сезон продолжается... Погода в Крыму

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