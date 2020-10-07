А бархатный сезон продолжается... Погода в Крыму

В четверг в Крыму сохранится теплая солнечная погода.

Юго-восточный ветер 7-12 м/с, в центральных и южных районах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12…17°, на побережье до 20°; днем 24…29°, в горах 16…21°. 9 октября в связи с прохождением фронтальных разделов днем вероятны кратковременные грозовые дожди. Температура воздуха понизится на 2-3°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .