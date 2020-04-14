А будет ли «курортное лето»? Бахчисарай — в десятке популярных городов для летних путешествий

Пока коронавируснаяя инфекция «шагает» по стране, россияне надеются, что лето всё-таки удастся. И — да: строят планы на отпуск. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города для путешествий летом.

Санкт-Петербург, Бахчисарай, Казань, Кисловодск, Осташков, Таганрог, Москва, Краснодар, Петрозаводск и Углич составили десятку популярных городов для летних путешествий в этом году. Туристы бронируют летом путешествия на период от 1,3 до 8 ночей и потратят на проживание от 1,1 до 5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Краснодаре, дороже — в Угличе, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять популярных городов для отдыха летом 2020:

Санкт-Петербург — 2165,5 рублей / 6 ночей Бахчисарай — 1550,3 рублей / 1,3 ночи Кисловодск — 1589,4 рублей / 4,7 ночи Казань — 2088,7 рублей / 4,5 ночи Осташков — 2748 рублей / 5 ночей Таганрог — 1775 рублей / 6 ночей Москва — 1620 рублей / 2,5 ночи Краснодар — 1080 рублей / 6 ночей Петрозаводск — 4103,8 рублей / 8 ночей Углич — 5000 рублей / 2 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей