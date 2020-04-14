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А будет ли "курортное лето"? Бахчисарай - в десятке популярных городов для летних путешествий
фото: pxhere.com

А будет ли «курортное лето»? Бахчисарай — в десятке популярных городов для летних путешествий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:36 14.04.2020

Пока коронавируснаяя инфекция «шагает» по стране, россияне надеются, что лето всё-таки удастся. И — да: строят планы на отпуск.  Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города для путешествий летом.

Санкт-Петербург, Бахчисарай, Казань, Кисловодск, Осташков, Таганрог, Москва, Краснодар, Петрозаводск и Углич составили десятку популярных городов для летних путешествий в этом году. Туристы бронируют летом путешествия на период от 1,3 до 8 ночей и потратят на проживание от 1,1 до 5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть летом в Краснодаре, дороже — в Угличе, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять популярных городов для отдыха летом 2020:

  1. Санкт-Петербург — 2165,5 рублей / 6 ночей
  2. Бахчисарай — 1550,3 рублей / 1,3 ночи
  3. Кисловодск — 1589,4 рублей / 4,7 ночи
  4. Казань — 2088,7 рублей / 4,5 ночи
  5. Осташков — 2748 рублей / 5 ночей
  6. Таганрог — 1775 рублей / 6 ночей
  7. Москва — 1620 рублей / 2,5 ночи
  8. Краснодар — 1080 рублей / 6 ночей
  9. Петрозаводск — 4103,8 рублей / 8 ночей
  10. Углич — 5000 рублей / 2 ночи

* Средние траты семьи на проживание в сутки/ среднее число забронированных ночей

А будет ли "курортное лето"? Бахчисарай - в десятке популярных городов для летних путешествий

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