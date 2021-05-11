А был ли миллион туристов? Как отдыхалось в Крыму на «майские»  

Майские праздники в Крыму прошли без происшествий и с ажиотажным спросом на отдых, загрузка ряда санаториев и отелей превысила 90 процентов. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк.

По бронированию и загрузке отелей и санаториев, по авиа- и железнодорожным билетам Крым занимал лидирующие место в стране на майские праздники. За это время никаких происшествий не было. Средняя заполняемость по Ялте – 90-95 процентов, Алуште – 80 процентов, Евпатории и Феодосии – 70 процентов. Так что майские праздники в Крыму прошли замечательно и с ажиотажным спросом на отдых, — отметил Черняк.

По его словам, инфраструктура курортов Крыма справилась с повышенным спросом на отдых у туристов.

Парламентарий не назвал точную цифру количества туристов, отдохнувших в Крыму на «майские». Ранее оптимистично анонсировалось, что это будет миллион. Однако Сочи за первую декаду мая приняли порядка 230 тысяч отдыхающих. Это на 55% больше, чем в «докоронавирусном» 2019 году. Вероятно, такая же динамика применима и к Крыму. Таким образом, можно предположить, что на «майские» в Крым на отдых приехало порядка 200 тысяч россиян. Точные цифры еще будут обнародованы. Но уже сейчас можно сказать, что многих «потенциальных отдыхающих» отпугнули в Крыму: повышенные цены в отелях, неразбериха с бронированием мест, холодная погода, санитарно-эпидемиологические ограничения, долгая (и дорогая) дорога на полуостров. О минусах «майского туризма» в Крыму — ЗДЕСЬ .