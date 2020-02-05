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А что он там стоял? Инцидент в Севастополе

А что он там стоял? Инцидент в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:28 05.02.2020

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району в Севастополе обратился 20-летний местный житель — у него похитили принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ 2101» стоимостью 15000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались двое 24-летних местных жителей. Похищенный автомобиль на протяжение длительного времени был припаркован на обочине одной из городских автодорог. Оставленный без присмотра транспорт привлёк внимание двух приятелей и они решили похитить чужой автомобиль для дальнейшей разборки. Путём буксирования злоумышленники доставили транспортное средство по адресу проживания одного из подозреваемых, но распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению они не успели – полицейские задержали их и изъяли авто, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

А что он там стоял? Инцидент в Севастополе

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