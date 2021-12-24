А что, так можно было? Десятки крымских компаний закрыли данные о владельцах

Вполне законная защита от санкций.

Десятки крымских компаний (и не только крымских, но работающих на полуострове) воспользовались режимом ограничения доступа к информации о своих учредителях. Об этом пишет РБК . Такое право им предоставили для защиты от санкций в 2019 году, но активно его применять они начали сейчас.

По меньшей мере 60 юридических лиц в Крыму и Севастополе, учрежденных в форме обществ с ограниченной ответственностью (ООО), в 2021 году воспользовались опцией, позволяющей закрыть информацию об учредителях (участниках) или директорах для защиты от рисков западных санкций и других рисков, связанных с международным статусом полуострова. Это следует из выборки крымских компаний, по которым отсутствует публичная информация об учредителях (акционерах).

Выборку таких организаций из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) подготовили по просьбе РБК аналитики компании «Контур» с помощью сервиса для проверки контрагентов «Контур.Фокус». У всех этих компаний в разделе «Сведения об участниках/учредителях юридического лица» внесена запись об ограничении доступа к информации. Примерно у половины из них в ЕГРЮЛ также не представлена информация о директоре.

Такое право компаниям дало правительство России в 2019 году, определив случаи, когда доступ к сведениям из ЕГРЮЛ может быть ограничен. Один из таких случаев — местонахождение юрлица на территории Республики Крым или города Севастополя. Доступ к сведениям ограничивается местными управлениями ФНС по заявлению юрлица, — уточняет РБК.

Часть компаний из перечня изначально держала своих участников открытыми, но в 2021 году воспользовалась опцией закрытия информации. Поэтому сведения об участниках таких компаний, актуальные на момент, когда они были общедоступны, еще можно найти на разнообразных ресурсах в Интернете, агрегирующих информацию из ЕГРЮЛ. Но многие компании были учреждены в 2021 году и сразу же засекретили информацию об акционерах. Сведения о компаниях, доступ к которым был ограничен, могут быть предоставлены исключительно госорганам, Банку России и судам, следует из закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

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