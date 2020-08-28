А говорят... Программа кешбэка за туры по России может быть перезапущена осенью

Программа кешбэка за туры по России может быть перезапущена осенью с изменением ряда условий. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к обсуждению этого вопроса. Например, второе окно продаж может быть шире первого, а количество минимальных ночей отдыха в рамках программы предлагается сократить.

Важность и правильность данной меры никто под сомнение не ставит. Сейчас всех волнует — не разовая ли это акция. Программа привлекла к себе слишком много внимания, поэтому, с учетом важности туризма в позитивной повестке, может быть принято решение о ее продолжении уже этой осенью. Условия участия в программе также могут быть скорректированы под запросы туристов и бизнеса. Уже сейчас понятно, что второе окно продаж должно быть шире, а минимальное количество ночей — меньше. Также может быть изменен ряд других условий, — сказал журналистам источник.

Программа стартовала 21 августа и завершится в 23:59 мск 28 августа. Она призвана сделать путешествия по России более доступными и увеличить продолжительность летнего туристического сезона.

По состоянию на 27 августа около 50 тыс. человек приобрели туров и размещений на 900 млн рублей в рамках программы, а большинство туроператоров фиксирует трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца 2020 года, сообщили ранее в Ростуризме. Однако на финансирование этой программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей, и предполагалось, что принять в ней участие смогут порядка 3 млн человек.

В программе, отмечает ТАСС, участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Алтай, Калининградская область) поездки с кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года, но приобрести их необходимо уже сейчас. Обязательные условия: продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки — от 25 тыс. рублей. Кешбэк составит от 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура.