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А идите вы… в баню! Или в сауну… Что нужно знать о «парном деле»
фото: pikist.com

А идите вы… в баню! Или в сауну… Что нужно знать о «парном деле»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 14:15 21.04.2024

Баня, пожалуй, то самое уникальное средство, которое помогает поддерживать здоровье (в большинстве случаев), не прилагая особых усилий. Главное здесь — регулярность и здравый смысл. Недаром ведь существует поговорка — «Баня парит, баня правит, баня всё исправит». И этой народной мудрости, между прочим, ни один десяток лет, так что в правдивость этих слов точно можно верить. Конечно, если речь идёт о парных в традиционном их смысле — с вениками, горячим-холодным паром и т.д. Где однозначно есть такие? Поговаривают, что нет равных в «парном деле», конечно же, сибирякам: бани Новосибирска, к примеру, весьма трепетно сохраняют традиции русского парения.

Вместе с тем, конечно, время вносит свои коррективы и сегодня говоря «баня» мы уже, как правило, подразумеваем несколько её типов. Из самых популярных:

  • русская баня: традиционный тип бани, распространенный в России и других странах бывшего СССР. В ней используется сухой пар с высокой температурой, часто смешанный с использованием веников (веники — ветви березы, дуба и т.д.), чтобы массировать кожу и улучшить циркуляцию крови.
  • финская сауна: это тип бани, изначально пришедший из Финляндии. В финской сауне используется намного более низкая влажность, чем в русской бане, а также более высокая температура. Обычно вода наливается на камни, чтобы создать пар.
  • инфракрасная сауна: это современный вид сауны, который использует инфракрасные панели для нагрева тела непосредственно, а не окружающего воздуха. Температура в инфракрасной сауне обычно ниже, чем в традиционной сауне, но она все еще создает ощущение тепла.
  • турецкая баня (хаммам): это традиционный тип бани, характерный для стран Ближнего Востока и Средиземноморья. В турецкой бане используется высокая влажность и относительно низкая температура, а также особые процедуры, такие как мытье и массаж.
  • инфракрасная баня: похожа на инфракрасную сауну, но обычно имеет больше общего с традиционной баней в том смысле, что использует более высокую температуру и создает пар.
  • баня на дровах: это традиционный тип русской бани, где нагрев осуществляется с помощью дров.

Каждый тип бани, разумеется, имеет свои особенности и преимущества, и выбор зависит от предпочтений и целей посетителя.

А идите вы... в баню! Или в сауну... Что нужно знать о "парном деле"

фото: pikist.com

Бани — полезно?

Ответ на этот вопрос, в принципе, однозначен — да! Есть, конечно, противопоказания, но их список значительно меньший, нежели перечень причин, по которым баня-таки правит здоровье. И он включает в себя:

  • очищение кожи: пар и пот в бане могут помочь открыть поры кожи, что способствует удалению загрязнений и токсинов. Регулярное посещение бани может помочь поддерживать здоровье кожи.
  • улучшение кровообращения: высокие температуры в бане способствуют расширению сосудов и улучшению кровообращения. Это может помочь снизить кровяное давление и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы.
  • расслабление мышц: тепло в бане может помочь расслабить напряженные мышцы и уменьшить боли в суставах. Многие люди находят, что посещение бани помогает им снять стресс и напряжение.
  • укрепление иммунной системы: регулярное посещение бани может стимулировать иммунную систему, помогая организму бороться с инфекциями и болезнями.
  • психологические выгоды: помимо физических преимуществ, многие люди наслаждаются посещением бани как способом релаксации и социализации. Это может помочь улучшить настроение и общее чувство благополучия.

Однако стоит помнить, что посещение бани также может быть неприемлемым или даже опасным для людей с определенными состояниями здоровья, такими как сердечные заболевания, беременность или высокое кровяное давление. В таких случаях всегда лучше проконсультироваться с врачом перед посещением бани.

Можно ли говорить о том, что банные процедуры одинаково полезны как для взрослых, так и для детей? Специалисты отвечают — да. Но подчёркивают: при условии, что они здоровы.

Однако следует помнить, что для детей и взрослых существуют различные рекомендации и меры предосторожности при посещении бани. Дети должны быть под присмотром взрослых, и необходимо следить за их температурным режимом и уровнем комфорта. Важно также учитывать индивидуальные особенности здоровья и консультироваться с врачом при необходимости, особенно если у кого-то есть какие-либо медицинские проблемы.

Ну и рассмотрим два самых популярных вида бань у россиян:

Процедура традиционного парения — русская баня 

Процедура традиционного парения в русской бане обычно включает несколько этапов, которые обеспечивают максимальный оздоровительный эффект и приятные ощущения. Вот общая последовательность этапов:

  • предварительная подготовка: перед началом парения обычно принято принять душ, чтобы очистить кожу и подготовить её к процедуре. Также можно выпить стакан воды, чтобы избежать обезвоживания.
  • парная: входя в парную, вы ощутите горячий и влажный воздух. В парной температура может быть очень высокой, обычно от 70 до 100 градусов Цельсия. В традиционной бане часто используются печи, нагреваемые дровами, для создания пара. Во время пребывания в парной вы можете использовать веники (ветви березы или дуба), чтобы массировать кожу, улучшить циркуляцию крови и помочь отшелушить омертвевшие клетки кожи.
  • охлаждение: после парной следует этап охлаждения. Это может включать погружение в холодный бассейн, душ или просто отдых на свежем воздухе. Охлаждение помогает охладить тело, сужает поры кожи и укрепляет сосуды.
  • отдых: после охлаждения обычно рекомендуется принять короткий перерыв для отдыха и восстановления сил. В это время можно выпить чашечку чая или просто расслабиться.
  • повторение: процесс парения и охлаждения может повторяться несколько раз в течение сеанса бани, в зависимости от предпочтений и состояния здоровья. Каждый цикл помогает улучшить кровообращение, очистить кожу и обеспечить общее оздоровление.

Это общая процедура, но каждая баня может иметь свои особенности и дополнительные услуги.

  • температура: в финской бане обычно достигается высокая температура, обычно от 70 до 100 градусов Цельсия. Это создает сильное ощущение тепла и пота.
  • влажность: в отличие от русской бани, в финской бане влажность обычно низкая. Вода редко наливается на камни, что приводит к менее интенсивному образованию пара.
  • способ нагрева: в финской бане часто используются электрические печи или каменки, нагреваемые электричеством. Камни разогреваются, а затем на них иногда наливают немного воды для создания пара.
  • материалы: финские бани часто строятся из натуральных материалов, таких как дерево. Это создает приятную атмосферу и помогает сохранять тепло внутри бани.
  • процедуры: посещение финской бани обычно включает периоды парения внутри бани, за которыми следует охлаждение, например, погружение в холодный бассейн или принятие душа. Этот процесс может повторяться несколько раз.
  • отдых: после сеанса парения и охлаждения обычно рекомендуется отдохнуть и восстановиться, например, на лежаках или в специальных комнатах отдыха.

Финская баня часто ценится за свои оздоровительные и расслабляющие свойства, а также за общее чувство благополучия, которое она приносит.

А идите вы... в баню! Или в сауну... Что нужно знать о "парном деле"

фото: pikist.com

Баня и сауна — отличия

Баня и сауна имеют некоторые сходства, но также и существенные различия. Вот основные отличия между ними:

  • температурный режим и влажность: в бане обычно более высокая влажность и более низкая температура по сравнению с сауной. В сауне обычно используется более высокая температура и менее влажный воздух.
  • способ нагрева: в бане часто используются печи, работающие на дровах, для создания пара и нагрева воздуха. В сауне же чаще всего применяются электрические печи, которые нагревают камни.
  • процедуры: в бане обычно используются веники, пар, а также процедуры, такие как банный массаж. В сауне обычно фокусируются на сухом паре и простом парении без использования веников.
  • строение и дизайн: бани обычно имеют более традиционное строение, изготовленное из дерева, с большим количеством пространства и часто с большим бассейном для охлаждения. Сауны могут быть более современными и иметь более простой дизайн, но это может варьироваться в зависимости от конкретного заведения.
  • исторические и культурные различия: баня имеет древние корни в русской и скандинавской культурах и имеет свои традиции и обычаи. Сауна, с другой стороны, более распространена в странах Северной Европы, таких как Финляндия.

Оба типа имеют свои преимущества и пользу для здоровья, и выбор между ними часто зависит от предпочтений и культурных традиций.

Баня — критерии выбора

При выборе бани следует учитывать несколько важных критериев, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и максимальную пользу от посещения. Вот некоторые из них:

  • исследуйте репутацию бани, читайте отзывы клиентов и узнавайте о рейтинге заведения. Это поможет вам понять, насколько баня надежна, чиста и предлагает качественный сервис.
  • важно, чтобы баня была чистой и ухоженной, чтобы избежать риска заражения инфекциями или болезнями.
  • узнайте, какие услуги предлагает баня, такие как массаж, ароматерапия, ресторан или бар. Также обратите внимание на наличие комнат отдыха и душевых.
  • убедитесь, что баня поддерживает комфортные температуры для вас и ваших спутников. Некоторые могут предпочитать более низкие температуры, в то время как другие — более высокие.
  • посмотрите, какие процедуры и программы предлагаются в бане. Например, есть ли возможность парения с вениками, проведения массажа или использования ароматерапии.
  • удостоверьтесь, что баня соблюдает все стандарты безопасности и имеет необходимые разрешения и лицензии.
  • помимо качества услуг, учитывайте и цену. Сравнивайте стоимость посещения бани с предлагаемыми услугами и уровнем комфорта.
  • выберите баню, расположенную в удобном для вас месте, учитывая доступность и удобство проезда.

Подбор бани по этим критериям поможет вам выбрать подходящее место для приятного и безопасного времяпрепровождения.

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