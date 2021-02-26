А это уже интересно… Совбез Украины принял по Крыму решение «военного содержания»

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в закрытом режиме в пятницу принял решение военного содержания по Крыму. Об этом сообщает
Первый вопрос о стратегии «деоккупации» Крыма рассматривался в закрытом режиме, этот вопрос состоит из двух частей. Первая часть, которая касается военной составляющей, полностью закрыта, вторая часть будет через две недели открыта для общества, — сказал он.
Стратегия по Крыму, по словам Данилова, отрабатывалась на протяжении целого года.
Мы начали свою работу в 20-х числах февраля 2020 года, к ней были привлечены почти все причастные министерства, ведомства, которые есть в нашей стране, принимали участие два комитета Верховной рады. Я всех хочу поблагодарить, отдельно хочу поблагодарить наших разведчиков, которые добывали для нас необходимую информацию на территории Крыма, — сказал Данилов.
Ранее в пятницу президент Украины подписал указ о подготовке встречи с международными партнерами в формате так называемой «Крымской платформы». Зеленский распорядился образовать «организационный комитет по подготовке и проведению встречи«.
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