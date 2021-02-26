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А это уже интересно… Совбез Украины принял по Крыму решение «военного содержания»
Фото: минобороны Украины

А это уже интересно… Совбез Украины принял по Крыму решение «военного содержания»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:34 26.02.2021

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в закрытом режиме в пятницу принял решение военного содержания по Крыму. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Первый вопрос о стратегии «деоккупации» Крыма рассматривался в закрытом режиме, этот вопрос состоит из двух частей. Первая часть, которая касается военной составляющей, полностью закрыта, вторая часть будет через две недели открыта для общества, — сказал он.

Стратегия по Крыму, по словам Данилова, отрабатывалась на протяжении целого года.

Мы начали свою работу в 20-х числах февраля 2020 года, к ней были привлечены почти все причастные министерства, ведомства, которые есть в нашей стране, принимали участие два комитета Верховной рады. Я всех хочу поблагодарить, отдельно хочу поблагодарить наших разведчиков, которые добывали для нас необходимую информацию на территории Крыма, — сказал Данилов.

Ранее в пятницу президент Украины подписал указ о подготовке встречи с международными партнерами в формате так называемой «Крымской платформы». Зеленский распорядился образовать «организационный комитет по подготовке и проведению встречи«.

А это уже интересно… Совбез Украины принял по Крыму решение «военного содержания»

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