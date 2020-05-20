А люди играют и… Крымчанка выиграла в лотерею автомобиль

Крымчанка Полина Рец* стала обладательницей автомобиля стоимостью 700 000 рублей. Жительнице Республики Крым повезло в 1319-м тираже «Русского лото». Счастливый билет победительница купила в мобильном приложении «Столото». Его номер был похож на номер телефона девушки, поэтому внутреннее чутье подсказало, что именно его нужно приобрести.

Когда пришло СМС-оповещение, я была на работе. Зашла в личный кабинет через интернет и увидела приз. С мыслями о выигрыше я ходила целый день, — цитирует пресс-служба «Столото» победительницу. — Подобные эмоции можно испытать, когда прыгаешь с парашютом с большой высоты в неизвестность. Даже сейчас говорю, и дух захватывает!

Крымчанка оформила приз деньгами, чтобы в первую очередь порадовать родных подарками. Остальные средства оставит на будущее.

Полина работает продавцом в супермаркете. Свободное время проводит с супругом. У победительницы необычное хобби – выращивание овощей на балконе собственной квартиры. Она мечтает выиграть в лотерею ещё раз, чтобы исполнить свою мечту — купить дом на большом участке.

* Фото публикуется с разрешения победительницы. Фото из личного архива победителя, предоставлено во время режима самоизоляции.