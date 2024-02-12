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А мы знаем (и вам сейчас расскажем), какую премьеру готовит ский театр кукол

А мы знаем (и вам сейчас расскажем), какую премьеру готовит Крымский театр кукол

Опубликовал: CrimeaPRESS в Театры Крыма 21:51 12.02.2024

В Крымском академическом театре кукол состоялся художественный совет, на котором прошло обсуждение проекта первой постановки года «Кошачья одиссея» по пьесе Екатерины Точанской.

Постановочной группой – режиссером Виталией Тарановой и художником Эдуардом Кулишом представлены концепция решения спектакля, макет оформления постановки, эскизы кукол и костюмов, а также решение в пространстве сцены режиссерских задач. Предложенный вариант вызвал интерес и получил положительные оценки членов художественного совета, — сообщили в министерстве культуры РК.

 А мы знаем (и вам сейчас расскажем), какую премьеру готовит Крымский театр кукол

Это первая режиссерская работа для заслуженной артистки РК Виталии Тарановой.

 А мы знаем (и вам сейчас расскажем), какую премьеру готовит Крымский театр кукол

Что же касается спектакля, рискнем предположить, что речь идет о пьесе Екатерины Точанской «КОТ ПРО» (2019 года). Три года назад эту пьесу о коте-фантазере, путешественнике и романтике ставили евпаторийцы – Крымский ТЮЗ. Это был практически стенд-ап, тем интереснее «кукольное прочтение», ведь в оригинале там с десяток персонажей (одних моряков – и Добрый, и Усатый, и Полосатый).

 А мы знаем (и вам сейчас расскажем), какую премьеру готовит Крымский театр кукол

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