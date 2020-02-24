А на что наркотики покупать? В Севастополе парень ограбил офис в торговом центре

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в краже денег и техники из офисного помещения.

Как стало известно, на преступный умысел 25-летнего жителя Севастополя толкнула наркотическая зависимость. Чтобы выручить деньги для приобретения наркотиков, парень зашёл в один из торговых центров, повредил входную дверь расположенного там офиса и тайком проник внутрь. Находясь в помещении, злоумышленник похитил 13000 рублей и бытовую технику стоимостью 14000 рублей, а затем скрылся. Украденное имущество севастополец сбыл случайным знакомым, а все вырученные деньги потратил. Полицейские выяснили, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник арестован в порядке ст. 91 УПК РФ.