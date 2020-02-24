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Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали местного жителя, подозреваемого в краже денег и техники из офисного помещения. Как стало известно, на преступный умысел 25-летнего жителя Севастополя толкнула наркотическая зависимость. Чтобы выручить деньги для приобретения наркотиков, парень зашёл в один из торговых центров, повредил входную дверь расположенного там офиса и тайком проник внутрь. Находясь в помещении, злоумышленник похитил 13000 рублей и бытовую технику стоимостью 14000 рублей, а затем скрылся. Украденное имущество севастополец сбыл случайным знакомым, а все вырученные деньги потратил. Полицейские выяснили, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник арестован в порядке ст. 91 УПК РФ. Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

А на что наркотики покупать? В Севастополе парень ограбил офис в торговом центре

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:27 24.02.2020

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району в Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в краже денег и техники из офисного помещения.

Как стало известно, на преступный умысел 25-летнего жителя Севастополя толкнула наркотическая зависимость. Чтобы выручить деньги для приобретения наркотиков, парень зашёл в один из торговых центров, повредил входную дверь расположенного там офиса и тайком проник внутрь. Находясь в помещении, злоумышленник похитил 13000 рублей и бытовую технику стоимостью 14000 рублей, а затем скрылся. Украденное имущество севастополец сбыл случайным знакомым, а все вырученные деньги потратил. Полицейские выяснили, что задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за грабёж, — рассказали в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Злоумышленник арестован в порядке ст. 91 УПК РФ.

А на что наркотики покупать? В Севастополе парень ограбил офис в торговом центре

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