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А не поздравить ли нам Дедушку Мороза с днем рождения?
Фото с сайта Южной резиденции Деда Мороза

А не поздравить ли нам Дедушку Мороза с днем рождения?

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:09 03.11.2023

18 ноября свой день рождения отметит Дед Мороз. Поздравлять его будут дети со всей страны. Написать пожелания главному зимнему волшебнику и сделать для него открытки предлагают и юным жителям Крыма. Всё детское творчество доставят почтой в Великий Устюг.

Туристический портал Крыма напоминает: Южная резиденция Деда Мороза, которая находится в севастопольском экопарке «Лукоморье», ежегодно проводит акцию для детей и родителей «Поздравительная открытка Деду Морозу». Этот год не стал исключением.

К участию приглашаются все дети Крымского полуострова. По желанию они могут нарисовать для Дедушки рисунки, написать стихи и поздравительные тексты, сделать своими руками поделки. Акция продлится до 17 ноября.

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Итоги будут подведены непосредственно в день рождения новогоднего бородача, 18 ноября. Все открытки, поздравления и подарки, которые сделают дети, отправят почтой в главную резиденцию волшебника – в Великий Устюг Вологодской области. Там творчество юных крымчан выставят для показа гостям дома Деда Мороза. Доставку презентов для именинника обеспечит ФГУП «Почта Крыма».

Адрес экопарка «Лукоморье»: Севастополь, ул. Тарутинская, 38.

 

 

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