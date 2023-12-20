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«А не пройтись ли нам по адресам должников», — решили госавтоинспекторы и судебные приставы в у
Фото: ГИБДД

«А не пройтись ли нам по адресам должников», — решили госавтоинспекторы и судебные приставы в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 21:44 20.12.2023

В Крыму, в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы посетили водителей имеющих долги по неуплате административных штрафов за нарушение ПДД. Такой рейд, в частности, состоялся сегодня в Нижнегорском районе.

В ходе совместного мероприятия  установлена жительница Нижнегорского района, в отношении которой возбуждены исполнительные производства за неуплату административных штрафов за нарушение  Правил  дорожного движения в количестве 17 производств на сумму 11 000 рублей. Неплательщице принадлежал автомобиль Шевроле, который был изъят сотрудниками службы судебных приставов. В случае неуплаты штрафов данный автомобиль будет реализован в целях возмещения имеющихся задолженностей и компенсации исполнительских расходов, — рассказали в ГИБДД.

Сотрудниками Госавтоинспекции с начала оперативно профилактического мероприятия должник составлено 23 административных материала по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, проведены профилактические мероприятия о необходимости уплаты административных штрафов в установленный законом срок.

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Сотрудники Госавтоинспекции сообщают, что информация об имеющихся и неуплаченных административных штрафах за нарушение Правил дорожного движения, в том числе по нарушениям, зафиксированным с использованием средств автоматической фото-видеофиксации, может быт получена на Официальном сайте Госавтоинспекции и на Портале Госуслуг.

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