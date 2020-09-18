А новый год близко! Что ожидает владельцев недвижимости в 2021-м

В следующем году, отмечают эксперты , планируется ряд изменений, которые коснутся всех владельцев недвижимости. Некоторым при определённых условиях удастся сэкономить. А вот некоторым гражданам со скромными зарплатами, возможно, придётся заплатить «налог на сверхбогатых».

Итак, что же будет нового в 2021 году?

Во-первых, меняется схема расчёта налога на недвижимость

Как известно, обязанность уплаты налога возлагается на всех владельцев недвижимости, независимо от её назначения. Сейчас налог рассчитывается от инвентаризационной стоимости.

Однако с 2021 года налог будет рассчитываться по новой схеме, предусматривающей использование кадастровой стоимости. Кадастровая стоимость приближена к рыночной.

Узнавайте, сколько сейчас стоит ваша недвижимость. И в случае несогласия направляйте замечания с кадастровой стоимостью через портал Госуслуг или через МФЦ.

Какая цена установлена на вашу квартиру или дом — смотрите сайте Росреестра https://rosreestr.ru.

В первые три года расчёт кадастровой стоимости происходит с понижающими коэффициентами 02, 04, 06. А позже – уже от полной кадастровой стоимости. При этом резкого взлёта не должно быть, так как даже если кадастровая стоимость значительно отличается от инвентаризационной, — налог по новой схеме не может превышать прошлогоднее значение более, чем на 10%.

Во-вторых, вводятся изменения в налог с продаж недвижимости

Это касается операций с жилыми домами, квартирами, комнатами, дачами, садовыми домиками, земельными участками (или долями в таком имуществе).

В 2021 году налог с продажи недвижимости для физических лиц зависит от нескольких факторов:

каким способом приобретался объект

какой срок владения до продажи

когда имущество было оформлено в собственность.

Потребуется платить налог в случае, если недвижимоcть (или доли недвижимости) находились в собственности минимальное время.

Установлено 2 минимальных срока – 3 и 5 лет в зависимости от того, когда и как была получена недвижимость

3 года считается минимальным сроком, если:

1) продаваемая недвижимость является единственным жильём

2) право на продаваемую недвижимость получено в следующих случаях:

в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи, близкого родственника;

это родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (то есть имеющие общих отца или мать) братья и сестры, т. е. кровные родственникив одном поколении, соседних поколениях и через поколение.

это родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (то есть имеющие общих отца или мать) братья и сестры, т. е. кровные родственникив одном поколении, соседних поколениях и через поколение. в результате приватизации;

плательщиком ренты в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением.

5 лет считается минимальным сроком во всех остальных случаях, не указанных в трёхлетних ограничениях.

Если недвижимость находится в собственности больше минимального срока, то налог при продаже не платится.

А что же с «налогом на сверхбогатство»?

И какое отношение это может иметь к гражданам со скромными зарплатами?

С 1 января 2021 года Президент предложил изменить ставку налога на доходы с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год. Облагаться по повышенной ставке будут только те доходы, которые превышают 5 миллионов рублей.

Хотя изменения принимаются для того, чтобы собирать больше налогов с наиболее обеспеченных, однако под их действие вполне могут попасть и скромно зарабатывающие граждане. Речь идет о продавцах квартир.

Большая вероятность, что повышенная ставка налога на доходы физических лиц станет применяться и при продаже недвижимости, если суммарный доход за год превысит 5 млн. руб. То есть сама недвижимость может стоить меньше 5 миллионов, но вместе с другими доходами — получается превышение.

Затронет ли данная инициатива россиян со скромными зарплатами при продаже недвижимости? Пока нет проекта закона, об этом можно только гадать.

Источник: Дивная аналитика

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