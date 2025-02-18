Ремонт в центре Севастополя: утренних заторов на ул. Адмирала Октябрьского не зафиксировано

Заторов на дороге в связи с закрытием на ремонт аварийного участка, улицы Адмирала Октябрьского, в утренний час пик удалось избежать. Об этом этом рассказал и.о. заместителя губернатора Павел Иено.
Мы провели большую и волнительную работу над созданием новых схем организации дорожного движения в объезд аварийного участка. В измененные маршруты общественного транспорта были внесены как замечания, так и предложения севастопольцев. Благодаря заранее спланированным маршрутам автомобилистов и пассажиров заторов в утренний час пик удалось избежать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Павла Иено.
И.о. вице-губернатора подчеркнул, что Правительство открыто для предложений.
В течение первого рабочего дня поступали единичные обращения, которые мы оперативно отрабатывали. Раньше через аварийный участок проходило в среднем 120 единиц общественного транспорта в час. Теперь этот транспортный поток перераспределен между другими альтернативными направлениями, — отмечает Павел Иено.
Специалисты департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по поручению губернатора продолжают мониторинг ситуации.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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