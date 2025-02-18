Ремонт в центре Севастополя: утренних заторов на ул. Адмирала Октябрьского не зафиксировано

Заторов на дороге в связи с закрытием на ремонт аварийного участка, улицы Адмирала Октябрьского, в утренний час пик удалось избежать. Об этом этом рассказал и.о. заместителя губернатора Павел Иено.

Мы провели большую и волнительную работу над созданием новых схем организации дорожного движения в объезд аварийного участка. В измененные маршруты общественного транспорта были внесены как замечания, так и предложения севастопольцев. Благодаря заранее спланированным маршрутам автомобилистов и пассажиров заторов в утренний час пик удалось избежать, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Павла Иено.

И.о. вице-губернатора подчеркнул, что Правительство открыто для предложений.