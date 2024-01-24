А погода-то портится. В Севастополе возможны новые подтопления

В ближайшие три дня в Севастополе снова ожидаются осадки. Не сильные, но… Недавний сход «большой воды» привел к серьезным последствиям – подтоплениям жилых домов, сельхозугодий, гидроузлов, ограничению водоснабжения всего города. Поэтому уже сейчас севастопольская спасательная служба и МЧС ведут работы по предупреждению новых подтоплений.

Из-за паводка и подъёма грунтовых вод у нас на прошлой неделе затопило 83 приусадебных участка и 78 частных домовладений, больше всего пострадали Черноречье и Сахарная Головка. С самого начала городские спасатели, сотрудники МЧС и коммунальные службы оказывали адресную помощь людям. Местные жители рассказывают, что ночью, когда пришла «большая вода», спасатели выносили из домов стариков, детей, имущество. Долгое время специалисты откачивали воду из домов, расчищали образовавшиеся из-за подъёма уровня воды заторы на реках, чистили стоки водозаборов, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Сейчас уровень воды в реке Черной упал, но спасатели продолжают откачивать воду из подвалов и дворов при помощи мотопомп, насосов пожарных машин. Сегодня работы велись в Черноречье, Сахарной головке и ЖСК «Паровоз № ЕЛ-2500», где были подтоплены 1 домовладение и 24 приусадебных участка. Жителям помогали просушить их дома, устанавливали тепловые и газовые пушки.

К этой операции подключились предприниматели: например, магазин «Добрострой» передал спасателям дополнительные две тепловые пушки для просушки домов. Работы продолжаются. Параллельно с этими работами на Северной стороне города идет мониторинг рек Бельбек и Кача. Сегодня был обнаружен затор у моста в Орловку — его оперативно устранили, очистив русло, — уточнил Развожаев.

Всего на данный момент к ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств в количестве 125 человек и 29 единиц техники.

Опираясь на прогнозы синоптиков, крымский главк МЧС объявил в республике штормовое предупреждение на завтра. В Севастополе по прогнозу дождь, но штормовое предупреждение не объявлено. При ухудшении погодных условий мы вместе с севастопольским управлением МЧС обязательно об этом проинформируем, — подытожил губернатор Севастополя.