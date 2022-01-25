А при чём тут Украина? Архитекторы из Австрии продолжат строить оперный театр в Севастополе

Санкции Украины не окажут влияния на деятельность австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au. Архитектурная компания продолжит строить оперный театр в Севастополе, несмотря на звучавшие прямые угрозы посла Украины в Австрии «разрушить существование бюро». Об этом сообщил корреспонденту ТАСС во вторник директор этого бюро Вольф Д. Прикс, комментируя решение властей Украины ввести санкции против этой крупной архитектурной компании из Вены и шести ее сотрудников, которые являются австрийскими гражданами.

Санкции не окажут влияние на нашу деятельность в России. Я ведь не работаю на Украине. Они ввели санкции и говорят нам, что нам нельзя строить оперу в Крыму, но, с юридической точки зрения, это неверно, поскольку санкционный механизм ЕС не затрагивает культурные объекты, — отмечает Прикс в ответ на вопрос, окажут ли украинские санкции влияние на деятельность компании.

По словам Прикса, его архитектурное «бюро спокойно восприняло эти санкции».

Мы продолжим строить наш проект [в Крыму]. Он не связан с Украиной. Этот заказ поступил из России. Я не понимаю, почему Украина вмешивается. У меня нет никаких моральных сомнений в строительстве оперы в Крыму. Опера будет работать для крымчан, а не для президента, — говорит известный австрийский архитектор. — Два года назад мне звонил посол Украины и угрожал, что если я не откажусь от этого заказа, то он разрушит мое существование и существование моего бюро.

Как обратил внимание Прикс, президент Украины Владимир Зеленский наложил на него санкции и теперь ему «нельзя ездить отдыхать в Чернобыль или заниматься проектами на Украине». При этом сама компания уже два года назад знала об украинских санкциях.

Мне о них сообщал посол Украины. Вероятно, сейчас настал подходящий момент [напряженности в отношениях Украины и России], чтобы украинский президент мог продемонстрировать силу и официально ввести санкции, о которых уже было известно, — указывает собеседник агентства.

Архитектор особо подчеркнул, что ценит усилия российского президента Владимира Путина по строительству культурных объектов и, в частности, театров по всей России.

Я ценю, что ваш президент отдал поручение в России строить в российских городах много культурных учреждений. Такого я еще не встречал в Европе. Европейские газеты об этом не напишут, — резюмирует Прикс.

Реакция МИД Австрии

22 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au и шести его сотрудников, включая его директора Вольфа Д. Прикса, которые принимают участие в строительстве оперного театра в Севастополе.

В МИД Австрии заявили корреспонденту ТАСС, что приняли к сведению одностороннее решение украинских властей о введении санкций в отношении австрийских граждан и венского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Компетентные австрийские органы не установили нарушений со стороны архитекторов санкционных мер Евросоюза, пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Дело о санкциях Украины

В 2020 году сообщалось, что украинская прокуратура открыла уголовное дело против архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au за участие в строительстве оперного театра в Севастополе. Киев призывал иностранных и украинских предпринимателей отказаться от проектов с этим бюро. Руководитель бюро Прикс тогда же отверг санкции Украины и отметил, что сфера культуры не упоминается в санкциях ЕС, поэтому культурные объекты в Крыму под них не подпадают.

Власти Австрии в декабре 2020 года в связи с обвинениями из Украины начали проверку совместимости участия Coop Himmelb(l)au в строительстве оперного театра в Севастополе с санкционным режимом Евросоюза. В начале 2021 года прокуратура Вены в результате проверки отказалась заводить расследование в отношение архитектурного бюро из-за отсутствия каких-либо подозрений.

Источник: ТАСС

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