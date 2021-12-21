А снег идёт... В Севастополе оперативный штаб решает, как бороться с зимой. Губернатор недоволен

В Севастополе в связи с ухудшением погодных условий прошло заседание оперативного штаба под председательством губернатора Михаила Развожаева. Глава города раскритиковал работу коммунальных и дорожных служб, а также дал ряд поручений по устранению последствий непогоды.

То, что произошло сегодня утром, просто недопустимо. Вы руководители, у вас есть территория, и вы должны четко понимать, кто за какой сектор отвечает. Такие погодные условия у нас происходят несколько недель в году. На этот период надо сосредоточиться и поднимать вопрос, если какого-то ресурса не хватает, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Михаил Развожаев поручил до конца дня провести инвентаризацию в управляющих компаниях, увеличить количество дворников и готовиться к снижению температуры ночью. В первую очередь будут расчищаться тротуары, подходы к больницам, школам, детским садам, остановкам и пешеходным переходам.

С тем объемом людей, который есть, во время снегопада справиться невозможно. Сотрудников «Парки и скверы» перебрасывайте на другие объекты — в парках сейчас убирать не первая необходимость. Если есть остатки по деньгам, проведите набор людей на этот период, — дал поручения подчинённым губернатор.

Также в ходе заседания члены оперативного штаба обсудили работу дорожных служб в ночное время. По словам директора департамента транспорта Павла Иено, за ночь будет обработана вся улично-дорожная сеть. В городе дороги планируется посыпать солью, а пригородные маршруты – песчано-соляной смесью.

Кроме того, глава города поручил наладить взаимодействие с подрядными организациями и увеличить количество специализированной техники для очистки дорог:

Все дороги поделить на секторы, чтобы за ночь времени хватило все очистить. Собирайте всех подрядчиков и определяйте состав техники. Как только вечернее движение спадает, начинайте это все приводить в порядок. Все должно быть почищено и подсыпано, чтобы не было гололеда с утра.

Помогать в расчистке дорог департаменту транспорта будет ГИБДД. По словам начальника УМВД России по Севастополю Павла Гищенко, для сопровождения дорожной техники может быть выделено до 40 транспортных средств с проблесковыми маячками.

Наряды у нас готовы, и ночью эвакуаторы будут выделяться сразу же. В первую очередь, надо обеспечить транспортную доступность, убрать транспорт, если надо. Сегодня домой никто не уйдет, личный состав заступает в ночь, — заявил Павел Гищенко.

Отдельное поручение губернатор дал в части электроснабжения садовых товариществ. В период снижения температуры увеличивается потребление электроэнергии в СНТ, в связи с чем может не хватать мощности. Главе города доложили, что на данный момент в 1,5 раза увеличена мощность на седьмой подстанции, а для того, чтобы не сгорели линии, установлены вставки по токовой величине.

Постарайтесь проявить сейчас активность, где можно такие проблемы оперативно решить. В следующем году будем системно общаться с СНТ и решать, как мы будем увеличивать им мощность, — отметил глава города.

Напомним, что ночью в Севастополе ожидается снижение температуры и ухудшение погодных условий. Департамент транспорта призывает севастопольцев не использовать летнюю резину и соблюдать правила дорожного движения. Оставить заявку и сообщить о проблемном участке на дороге можно по телефонам Севавтодора: +7 (8692) 45-56-72; +7 978 998 59 83.