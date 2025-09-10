А сними-ка меня: летом в Крыму вырос спрос на фото- и видеосъемку

Эксперты Авито Услуг проанализировали рынок фото- и видеоуслуг в Крыму летом 2025 года и сравнили его с аналогичным периодом 2024-го. Аналитика показывает: интерес к услугам продолжает расти, а вместе с ним увеличивается и количество предложений.
Спрос на услуги профессиональных видеографов вырос на 41% год к году, а на услуги фотографов – на 123%. При этом предложение также расширилось: число объявлений по видеосъемке стало больше на 99%, а по фотосъемке – на 123%.
Эксперты Авито Услуг отмечают несколько факторов, которые влияют на рынок фото- и видеоуслуг:
- Сезонность. Лето – традиционный пик свадеб, выпускных, фестивалей и корпоративных событий, где фото- и видеосъемка обязательна.
- Рост интереса к качественному контенту. Бизнес активнее использует фото- и видеоконтент в продвижении, особенно в социальных сетях.
- Доступность техники. Девайсы для создания фото- и видеоконтента становятся дешевле, что облегчает вход в профессию.
- Развитие креативных форматов. Съемка для коротких роликов, фотосессии в необычных пространствах становятся устойчивым трендом.
