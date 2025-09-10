Прямо сейчас:
Главная | Актуально | А сними-ка меня: летом в Крыму вырос спрос на фото- и видеосъемку
Новости Республики
А сними-ка меня: летом в Крыму вырос спрос на фото- и видеосъемку

А сними-ка меня: летом в Крыму вырос спрос на фото- и видеосъемку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:14 10.09.2025

Эксперты Авито Услуг проанализировали рынок фото- и видеоуслуг в Крыму летом 2025 года и сравнили его с аналогичным периодом 2024-го. Аналитика показывает: интерес к услугам продолжает расти, а вместе с ним увеличивается и количество предложений.

Спрос на услуги профессиональных видеографов вырос на 41% год к году, а на услуги фотографов – на 123%. При этом предложение также расширилось: число объявлений по видеосъемке стало больше на 99%, а по фотосъемке – на 123%.

Эксперты Авито Услуг отмечают несколько факторов, которые влияют на рынок фото- и видеоуслуг:

  • Сезонность. Лето – традиционный пик свадеб, выпускных, фестивалей и корпоративных событий, где фото- и видеосъемка обязательна.
  • Рост интереса к качественному контенту. Бизнес активнее использует фото- и видеоконтент в продвижении, особенно в социальных сетях.
  • Доступность техники. Девайсы для создания фото- и видеоконтента становятся дешевле, что облегчает вход в профессию.
  • Развитие креативных форматов. Съемка для коротких роликов, фотосессии в необычных пространствах становятся устойчивым трендом.
Узнайте больше:  Что с бензином в Крыму? Говорят - ситуация стабилизируется

 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x