«А ты к вершине шла…». В горах Крыма спасали «скалолазок»

Выходные крымских горноспасателей прошли под девизом «Cherchez la femme», в том смысле, что спасать пришлось представительниц прекрасного пола, упрямо рванувших в горы.

В субботу, в 14:30 в службу спасения поступила информация о том, что на яйле Орта-Сырт, в районе памятника партизанского аэродрома «Малая площадка» женщина из состава туристической группы повредила руку. Самостоятельно продолжить движение из-за травмы не может. Требуется помощь спасателей в эвакуации из горно-лесной зоны. К месту происшествия направились специалисты Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии к месту вызова, спасатели оказали женщине первую доврачебную помощь посредством иммобилизации поврежденной конечности при помощи медицинской косынки и бинтов. После чего сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на служебном автомобиле доставили гражданку в медицинское учреждение, — сообщили в МЧС РК.

Вчера, в 18:35 в службу спасения поступила информация о том, что при спуске с горы Бойка еще одна женщина получила травму ноги. Самостоятельно продолжить движение не может, необходима помощь спасателей в ее эвакуации из горно-лесной местности.

В район поисково-спасательных работ выехали 4 человека дежурной смены Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники ГУ МЧС России по РК.

По прибытии к скале Арман-Кая спасатели в пешем порядке выдвинулись к предполагаемому месту нахождения пострадавшей. В результате женщина была обнаружена на северо-западном склоне горы Бойка. Спасатели оказали ей первую помощь, наложив шину на травмированную конечность, и на носилках транспортировали по сложной горной дороге к служебному автомобилю. Далее пострадавшая была доставлена в травмпункт Бахчисарая, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Вся спасательная операция заняла около 4-х часов. Работы осложнялась сложным горным рельефом и темным временем суток.