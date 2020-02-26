А в Севастополе, оказываются, живут самые красивые мужчины России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню защитника Отечества, 23 февраля, опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких российских городах живут самые красивые мужчины.

Город черноморского флота России Севастополь (32%) лидирует в рейтинге городов с самыми красивыми мужчинам. По мнению туристов, военные моряки — образец мужской красоты. Также в тройку городов страны, где живут красивые мужчины, вошли Санкт-Петербург (25,6%) и Мурманск (11,5%). Пользователи соцсетей отметили Москву и Сочи (по 7,69%), Пятигорск (6,41%), Саратов (3,85%), Челябинск (2,56%), Владивосток и Петрозаводск (по 1,28%), где проживает самое красивое мужское население, — отмечают в пресс-службе сервиса.