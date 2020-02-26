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А в Севастополе, оказываются, живут самые красивые мужчины России
иллюстрация: pxhere.com

А в Севастополе, оказываются, живут самые красивые мужчины России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:55 26.02.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню защитника Отечества, 23 февраля, опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких российских городах живут самые красивые мужчины.

Город черноморского флота России Севастополь (32%) лидирует в рейтинге городов с самыми красивыми мужчинам. По мнению туристов, военные моряки — образец мужской красоты. Также в тройку городов страны, где живут красивые мужчины, вошли Санкт-Петербург (25,6%) и Мурманск (11,5%). Пользователи соцсетей отметили Москву и Сочи (по 7,69%), Пятигорск (6,41%), Саратов (3,85%), Челябинск (2,56%), Владивосток и Петрозаводск (по 1,28%), где проживает самое красивое мужское население, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Десять городов, где живут самые красивые мужчины:

1. Севастополь, 32%
2. Санкт-Петербург, 25,6%
3. Мурманск, 11,5%
4-5. Москва и Сочи, 7,69%
6. Пятигорск, 6,41%
7. Саратов, 3,85%
8. Челябинск, 2,56%
9-10. Владивосток и Петрозаводск, 1,28%

*По данным опроса в соцсетях

А в Севастополе, оказываются, живут самые красивые мужчины России

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