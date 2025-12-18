Прямо сейчас:
А вас не спрашивали... Законопроект об участии жильцов в благоустройстве отклонили в первом чтении
А вас не спрашивали… Законопроект об участии жильцов в благоустройстве отклонили в первом чтении

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:38 18.12.2025

Законопроект об обязательном согласовании проектов благоустройства районов с местными жителями не прошёл первое чтение. В Госдуме положительно оценили инициативу, но назвали её преждевременной.

Было предложено сделать обязательным согласование проектов благоустройства районов с местными жителями на открытых собраниях. Предполагалось, что в ст. 58 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» внесут соответствующие поправки, а муниципалитеты будут утверждать порядок участия граждан в обсуждении и планировании благоустройства территорий. Авторы законопроекта подчёркивали, что решения о благоустройстве дворов, парков и других общественных пространств часто принимаются без учёта мнения жильцов. При этом, согласно методическим рекомендациям Минстроя по разработке правил благоустройства территорий, всем гражданам нужно предоставлять равные возможности для участия в обсуждении и планировании благоустройства, говорилось в пояснительной записке к документу.

Однако депутаты отклонили законопроект в первом чтении. Председатель парламентского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко оценил инициативу положительно, однако отметил, что вводить универсальные правила рано, так как унифицированную форму открытых собраний поддерживают не во всех регионах.

источник: ЦИАН

