А вот на Украину уехать из Крыма не получится. Никак не получится

В Роспотребнадзон дали дельный совет всем желающим попасть из Крыма на Украину: даже не пытайтесь. Никак не получится. Дальше буферной (нейтральной) зоны все равно не пропустят, потом придется возвращаться на территорию Крыма и… отправляться на «самоизоляцию».

Хочу, пользуясь случаем, обратиться к крымчанам, которые пытаются выехать за пределы Российской Федерации на Украину. Украина не пропускает на свою территорию, они проходят государственную границу, выходят на нейтральную территорию и вынуждены возвращаться и получают соответствующие документы о нахождении в условиях самоизоляции. Мы не выносим им постановление на обсерватор, потому что они дальше нейтральной полосы не прошли. Поэтому все, кто пытается это сделать, лучше не стоит этого делать. Не тратьте свое время на все эти попытки покинуть в настоящее время территорию Российской Федерации. Это касается граждан Российской Федерации, – сообщила в ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Нет, конечно, можно «схитрить», поехать по украинскому паспорту… Но… А стоит ли рисковать здоровьем?

Глава РК Сергей Аксёнов напомнил, что единственной уважительной причиной может быть случай смерти родственников на территории Украины.

Бывают такие случаи, люди сейчас пишут, что пересекают только с целью попрощаться. Других причин для того, чтобы в нынешней ситуации выезжать на территорию Украины нет, — сказал Аксёнов.

И, кстати, что касается украинских паспортов и украинског же гражданства. Глава Республики напомнил, что крымские власти не смогут материально поддержать граждан Украины, проживающих на полуострове, во время ограничений из-за коронавируса.

Например, пишет мужчина: «Моей семье нужна помощь». Согласен. Уроженец Симферополя. «Имею на иждивении трех маленьких дочек. Но они на сегодняшний день являются все гражданами Украины. У них и у жены есть только украинские паспорта». Все понимаю. Понятная ситуация. Но, к сожалению, граждан Украины не сможем материально поддержать, — привел пример Аксёнов.