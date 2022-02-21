А вы бы побежали? Сроки обращений выигрышами победителей новогодних тиражей «Русского лото»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» проанализировал сроки обращения победителей новогодних тиражей «Русского лото» за крупными выигрышами от 1 000 000 рублей.

По статистике «Столото», за последние четыре года большинство победителей новогодних розыгрышей «Русского лото» оформляет крупные призы — свыше 1 000 000 рублей — в течение первого месяца после тиража. При этом пик обращений за выигрышем приходится на вторую и третью недели после розыгрыша, который по традиции проходит 1 января.

В среднем в первые 7 дней объявляются лишь 16% победителей, в течение второй и третьей недель — 17% и 21% участников, еще 10% новоявленных миллионеров оформляют выигрыши в течение четвертой недели, оставшиеся 36% счастливчиков оформляют выигрыши в течение нескольких месяцев.

Статистика по оформлению крупных выигрышей по итогам новогодних тиражей «Русского лото» коррелирует с аналитикой «Столото» по оформлению крупных выигрышей в других гослотереях. Согласно собранной за последние три года статистике по обращениям за выигрышами победителей всех государственных лотерей под брендом «Столото», лишь 14% лотерейных миллионеров оформляют призы в первую неделю после проведения тиража. На второй неделе обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Еще 27% победителей оформляют денежные призы в течение третьей или четвертой недель после проведения розыгрыша.

По словам самих победителей, тот факт, что они не сразу оформляют крупные выигрыши, обусловлен сразу несколькими причинами. Ведь, несмотря на то, что в момент покупки лотерейного билета большинство участников надеется на победу, крупный приз становится полной неожиданностью, и победителям нужно время, чтобы, во-первых, убедиться в случившемся, а затем изучить информацию на тему оформления выигрыша и, наконец, продумать план действий по обращению за выигрышем.

Сегодня оформить выигрыш свыше 600 000 рублей победители государственных лотерей могут несколькими способами:

отправив пакет документов по почте/курьерской службой;

лично приехав в лотерейный центр «Столото» в Москве. В этом случае победителю часто требуется дополнительное время для выбора удобной даты поездки, покупки ж/д- или авиабилета, согласования с руководителем отсутствия на рабочем месте.

Чаще всего в первую неделю в лотерейный центр обращаются жители Москвы и ближайших к столице городов. Из дальних регионов победители приезжают позже, начиная со второй недели. Или же они по счастливой случайности гостят в Москве на праздниках. Еще мы видим, что наиболее распространенной причиной позднего обращения участников является тот факт, что они забывают проверить билеты или по каким-либо иным причинам не могут сделать это сразу после розыгрыша. Так, из 581 победителя, ставшего лотерейными миллионерами по итогам «Новогоднего миллиарда» в 2021 году, 4 человека до сих пор не обратились за выигрышами. У них еще есть время оформить призы, так как общий срок обращения за выигрышами в гослотереях под брендом «Столото» составляет порядка трех с половиной лет. Мы со своей стороны используем все возможные инструменты для поиска не объявившихся миллионеров, а также призываем всех участников в обязательном порядке после розыгрышей проверять свои билеты на сайте или в мобильном приложении «Столото», — говорит руководитель отдела по работе с победителями «Столото» Ольга Хакимова.

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ все выигрыши размером от 15 000 рублей выплачиваются только после проведения идентификации победителя.

Ситуация, когда победители новогодних тиражей не сразу обращаются за оформлением крупных выигрышей, вполне объяснима. Во-первых, победителям нужно время, чтобы выбрать способ оформления денежного приза — отправить документы по почте или лично приехать в Москву. Во втором случае победителю необходимо договориться на работе и спланировать в контактном центре «Столото» удобные дни для приезда в столичный лотерейный центр. Нередко победители и вовсе вспоминают или находят выигрышные билеты не сразу. Сегодня у победителей тиражных лотерей есть около трех с половиной лет после проведения розыгрыша, чтобы обратиться за выигрышем. После этого срока все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет государства и в дальнейшем идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, — отмечает операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Выигрыши от 15 000 рублей до 600 000 рублей можно получить в офлайновых точках продаж или онлайн, воспользовавшись официальным сайтом stoloto.ru или мобильным приложением «Столото» (зависит от способа покупки билета). Уточнить размер суммы выигрыша, можно в контактном центре «Столото» по телефону 8 900 555-00-55. Крупные выигрыши — размером от 600 000 рублей — оформляются в лотерейном центре «Столото» в Москве, туда можно приехать лично или отправить документы по почте (с перечнем необходимых документов можно ознакомиться на официальном сайте «Столото» по ссылке).

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. Целевые отчисления в поддержку отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 года составили более 16,9 млрд рублей. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности составляет уже более 35,5 млрд рублей.

Источник: пресс-служба «Столото»

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