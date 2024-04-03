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А вы должны: кому в апреле придется доплатить за услуги ЖКХ?
источник фото: storage.myseldon.com

А вы должны: кому в апреле придется доплатить за услуги ЖКХ?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 03.04.2024

В апреле, сообщают Аргументы и Факты, будет произведен перерасчет за услуги ЖКХ, поэтому в квитанции у некоторых жильцов появится новая строка с суммой доплаты. По оценкам, дополнительные расходы могут достигать 1500 рублей.

Кто заплатит больше за ЖКУ в апреле?

Новая графа появится только у тех жильцов, которые имеют индивидуальные приборы учета. Перерасчет будет произведен по фактическому расходу и будет касаться холодной и горячей воды, электричества и других коммунальных услуг.

Как отмечают эксперты ЖКХ, изменения в платежках увидят не более 10% собственников жилья, поскольку в более чем 90% случаев приборы учета функционируют нормально, и корректировка начислений им не потребуется.

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Почему перерасчет коснется только тех, кто имеет счетчики?

В 2023 году был принят закон, который изменяет порядок установки и проверки индивидуальных приборов учета. Бывает, что счетчик, установленный и зарегистрированный в управляющей компании, выходит из строя, заканчивается его срок эксплуатации, или собственник просто забывает передать показания. В этот период УК начисляет ему плату по нормативу.

С апреля перерасчет будет делаться в автоматическом режиме, вызывать коммунальщиков при этом не нужно.

источник: Аргументы и Факты

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